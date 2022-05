Des jumeaux identiques séparés à 2 ans développent un écart d’intelligence important et inattendu

Deux jumeaux identiques séparés à l’âge de 2 ans et élevés dans des pays différents ont développé un écart significatif de QI.

Deux sœurs jumelles monozygotes – avec la même composition génétique identique – à l’âge de deux ans ont été séparées et ont grandi dans deux pays et familles différents, en Corée du Sud et aux États-Unis, sans connaître l’existence l’une de l’autre. Après plus de 40 ans, les deux femmes se sont réunies grâce à un programme dans le pays asiatique, se retrouvant impliquées dans une série d’études visant à évaluer les différences de personnalité, de santé psychophysique, d’intelligence et d’autres paramètres. A leur grand étonnement, les scientifiques ont découvert qu’il existait une différence significative de quotient intellectuel (QI) entre les deux sœurs, avec un net avantage sur celui connu en Corée du Sud.C’est un détail précieux qui aidera les chercheurs à mieux comprendre la impact de la génétique et de l’environnement sur le développement.

À la tête de l’étude se trouvaient les deux scientifiques Nancy L. Segal et Yoon-Mi Hur, respectivement du département de psychologie de la California State University of Fullerton (États-Unis) et du General College of Education de la Kookmin University of Seoul. Corée). L’incroyable histoire derrière la recherche a commencé en 1974, lorsque les parents des jumeaux ont perdu l’une des filles lors d’un voyage au marché. Ils avaient 2 ans à l’époque. Malgré des appels désespérés pour la retrouver, même dans les émissions de télévision, la petite fille n’a jamais été renvoyée dans sa famille biologique et a fini par être adoptée par une famille américaine, grandissant ainsi dans un environnement totalement différent de celui de sa sœur. Jusqu’à la réunification susmentionnée, qui s’est produite parce que la jumelle qui vivait aux États-Unis a décidé d’en savoir plus sur ses origines, décidant d’envoyer un échantillon de son ADN à Séoul pour enquête. De cette façon, elle a non seulement découvert qu’elle avait une sœur jumelle, mais aussi un frère et une sœur aînés.

Comme indiqué, une fois les jumeaux réunis, ils ont subi divers tests d’évaluation. Les jumeaux identiques sont en effet largement étudiés par les scientifiques pour déterminer dans quelle mesure les facteurs environnementaux et génétiques affectent le comportement, le développement de pathologies et d’autres conditions. Normalement, les jumeaux grandissent ensemble dans la même famille et il est très rare de pouvoir étudier deux adultes dans des pays et des cultures totalement différents. Le cas des jumeaux est donc considéré comme particulièrement significatif. Des tests auxquels ils ont été soumis, le résultat le plus intéressant a émergé dans la différence de QI, qui s’est avéré être de 16 points en faveur du jumeau qui a grandi en Corée du Sud.Le résultat contredit la littérature scientifique historique, qui indique à plus un écart de 7 points entre les jumeaux monozygotes. Cependant, il convient de garder à l’esprit que la jumelle qui vivait aux États-Unis a subi trois commotions cérébrales, ce qui aurait pu affecter son QI, elle a également vécu dans une famille avec une éducation très stricte, avec des conflits constants et dans laquelle les parents se sont séparés, tandis que le jumeau sud-coréen vivait dans une famille « aimante et harmonieuse ».

Au-delà de ces détails, la professeure Segal et sa collègue ont constaté que les jumeaux avaient des scores de santé mentale et d’estime de soi très similaires, ainsi qu’une satisfaction au travail similaire et des antécédents médicaux comparables (les deux ont été opérés d’une tumeur aux ovaires). Cependant, une différence a été trouvée dans le raisonnement non verbal et la vision du monde, plus individualiste pour le jumeau qui vivait aux États-Unis et plus « communautaire » pour le sud-coréen. Toutes ces données aideront les experts à mieux comprendre l’impact des facteurs environnementaux et génétiques sur le développement de la personnalité, le comportement et l’intelligence des individus. Les détails de la recherche « Traits de personnalité, capacités mentales et autres différences individuelles : des jumelles monozygotiques élevées séparément en Corée du Sud et aux États-Unis » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Personality and Individual Differences.