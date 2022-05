La pénurie de puces a frappé les ventes de PS5 au dernier trimestre, mais les gens ont acheté plus de jeux PlayStation

En bref : Sony a publié ses résultats financiers pour le dernier trimestre. Alors que les ventes de jeux ont augmenté par rapport à la même période un an plus tôt, les ventes de PlayStation 5 ont diminué de 1,3 million d’unités, un effet de la pénurie de puces qui sévit toujours dans l’industrie technologique.

Sony a vendu deux millions d’unités PS5 au quatrième trimestre de son exercice 2021. Cela porte les ventes globales de la console à 19,3 millions, mais c’est toujours en baisse par rapport aux 3,3 millions d’unités vendues au même trimestre un an plus tôt. De plus, Sony rapporte que 11,5 millions de machines PlayStation 5 ont été vendues au cours de l’exercice, soit nettement moins que les 14,8 millions qu’il avait initialement prévu – un montant qui aurait vu la PS5 égaler ou dépasser le nombre de PS4 au même moment de son cycle de vie. .

Le problème n’est pas le manque de demande, bien sûr ; c’est la pénurie mondiale de puces qui continue d’entraver les efforts de Sony pour sécuriser les composants de sa console. Nintendo a averti que le Switch pourrait subir les mêmes problèmes plus tard cette année.

Sony peut se consoler du fait que ce fut un bon trimestre pour les ventes de jeux PS4 et PS5 avec 70,5 millions de titres vendus, contre 61,4 millions il y a un an. Ce chiffre comprend 14,5 millions de jeux propriétaires. Cependant, les ventes de jeux en année pleine sont tombées à 303,2 millions d’unités contre 338,8 millions un an plus tôt, mais les blocages de 2020 ont donné un coup de pouce massif à l’industrie du jeu.

Le nombre d’abonnés à PlayStation Plus a légèrement diminué d’une année sur l’autre à 47,4 millions en mars 2022, contre 47,6 millions en mars 2021, et les utilisateurs actifs mensuels du PlayStation Network sont passés de 111 millions à 106 millions.

Sony pense que les choses vont s’améliorer au cours du prochain trimestre grâce à de meilleurs approvisionnements en composants et à davantage de ventes de jeux tiers. Il lancera également ses services PlayStation Plus Extra et Premium rivalisant avec le Xbox Game Pass.