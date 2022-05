Asus actualise la série Zenbook Pro avec des écrans OLED, un silicium Intel à 14 cœurs et les derniers GPU RTX

Bottom line: Parmi les cinq ordinateurs portables axés sur les créateurs nouvellement annoncés, Asus a mis le plus de puissance à l’intérieur du Zenbook Pro 16X OLED. Ce modèle et la variante à double écran de 14 pouces sont livrés avec des puces Core i9 de 12e génération et des graphiques Nvidia RTX, tandis que le modèle 15 pouces reçoit un combo Core i7/Intel Arc GPU. Le Pro 17 pouces nouvellement ajouté combine une puce AMD Ryzen 9 avec des graphiques Nvidia RTX. Pour les créateurs à la recherche de quelque chose de léger et portable, la nouvelle série S13 Flip arrive bientôt dans les saveurs Intel et AMD.

Asus a couvert à peu près tous les facteurs de forme d’ordinateurs portables avec sa gamme Zenbook actualisée, ciblant les créateurs avec une variété de cas d’utilisation et de budgets. Le principal point fort est le Zenbook Pro 16X OLED (UX7602), le Zenbook le plus puissant d’Asus à ce jour. Entièrement spécifié, son châssis en aluminium de 16,9 mm et 2,4 kg peut accueillir une puce 14C/20T Core i9-12900H associée à un GPU RTX 3060 (70 W), 32 Go de RAM et 2 To de stockage PCIe 4.0 M.2.

Asus note que le Zenbook Pro 16X est un ordinateur portable validé par Nvidia Studio, ce qui signifie qu’il est livré avec des pilotes d’affichage optimisés pour les applications créatives comme After Effects, Maya, Blender et DaVinci Resolve. Il est également aidé par l’écran tactile 4K 16:10 OLED 60 Hz validé Pantone, prend en charge 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et offre 550 nits de luminosité maximale. Un contrôle supplémentaire sur les applications est rendu possible par un contrôleur rotatif à côté du pavé tactile haptique.

Pour les thermiques, le Zenbook Pro 16X utilise le nouveau système de refroidissement à chambre à vapeur IceCool Pro d’Asus qui comprend deux ventilateurs avec 97 pales chacun, un caloduc de 5 mm pour le CPU et le GPU, et un mécanisme Active Aerodynamic System (AAS) Ultra pour la dissipation de la chaleur. Cela implique de créer un ascenseur de 14,5 mm qui incline le clavier de 7 degrés, permettant au CPU et au GPU de fonctionner à un total combiné de 140 W TDP sans étranglement.

Asus revendique une autonomie de batterie assez impressionnante allant jusqu’à 10 heures avec l’unité embarquée de 96 Wh, bien que cela envisage probablement une utilisation légère à modérée. En termes de connectivité, le Zenbook Pro 16X est livré avec deux ports Thunderbolt 4, ainsi qu’un seul port HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A, une prise jack 3,5 mm, un lecteur de carte microSD et une entrée CC pour l’adaptateur secteur 200 W. Il devrait être mis en vente plus tard ce mois-ci, à partir de 2 600 $ pour le modèle de base.

Son frère légèrement plus petit à double écran, le Zenbook Pro 14 Duo OLED peut également être équipé de la même puce 14C / 20T Core i9-12900H, de la RAM, des options de stockage et de connectivité, mais ici, les graphismes sont au maximum avec un RTX 3050Ti.

L’écran OLED 16:10 de 14,5 pouces du Duo a une résolution de 2 880 x 1 800 pixels avec un taux de rafraîchissement plus fluide de 120 Hz. Le châssis plus petit pèse jusqu’à 1,75 kg selon les spécifications et est livré avec une batterie 4 cellules de 76 Wh. Ce modèle devrait commencer à 2 000 $ lorsqu’il sera mis en vente plus tard ce mois-ci.

Asus a également actualisé le matériel de son modèle Duo 15,6 pouces existant (UX582) avec une mise à niveau vers les puces Intel de 12e génération et les graphiques de la série RTX 30. Il y a maintenant aussi un convertible de 15,6 pouces nouvellement ajouté, appelé le Zenbook Pro 15 Flip qui dispose d’un écran 16: 9 traditionnel, ce qui, selon Asus, en fait le premier ordinateur portable au monde avec un 15,6 pouces 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) 120Hz OLED écran tactile.

Ce modèle utilise du silicium Intel à la fois dans le département CPU (i7-12700H) et GPU (Arc A370M), et est livré avec 16 Go de RAM soudée et 1 To de stockage M.2. Un autre ajout intéressant à la série Zenbook Pro est la nouvelle variante plus grande de 17,3 pouces alimentée par AMD.

Ce modèle est équipé d’un silicium mobile 8C/16T Ryzen 9 6900HX ou Ryzen 7 6800, avec la possibilité de choisir entre un GPU RTX 3050 ou une carte graphique Radeon R7. C’est également le seul modèle des dernières annonces d’ordinateurs portables d’Asus à disposer d’un panneau non OLED. L’écran de 17,3 pouces, cependant, est respectable en termes d’autres spécifications et offre une résolution QHD, une couverture DCI-P3 à 100% et un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

Enfin, il existe les variantes Intel et AMD du Zenbook S13 Flip OLED. Les deux disposent de jusqu’à 16 Go de RAM et d’un téraoctet de stockage, mais présentent des différences mineures en termes de connectivité. La version Intel peut être équipée d’une puce 8C/16T i7-1260P ou d’une puce i5-1240P, tandis que le modèle AMD offre le choix entre un 8C/16T Ryzen 7 6800U ou un 6C/12T Ryzen 5 6600U. Il n’y a pas d’option GPU dédiée sur les deux versions.

Les deux modèles ont un écran tactile OLED de 13,3 pouces 16:10 avec une résolution de 2,8K. Ils intègrent également la même batterie de 67 Wh dans un châssis en alliage de magnésium mince de 14,9 mm. Asus revendique une autonomie de 19 heures pour les modèles de la série S.

En plus des couleurs « Ponder Blue » et « Refined White » de la variante Intel, Asus proposera également le choix des finitions « Aqua Celadon » et « Vestige Beige » sur le modèle AMD lorsque les ventes commenceront au troisième trimestre 2022.