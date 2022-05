Nous venons de franchir le niveau de dioxyde de carbone le plus élevé de notre histoire

C’est ce qu’indiquent les données de l’observatoire du Mauna Loa d’Hawaï pour le mois d’avril 2022 et qui montrent des niveaux moyens de dioxyde de carbone (CO2) supérieurs à 440 ppm.

Les niveaux de dioxyde de carbone parlent d’eux-mêmes : en avril 2022, la concentration de CO2 dans l’atmosphère terrestre a dépassé pour la première fois 420 parties par million (ppm), établissant un nouveau record dans l’histoire de l’humanité. Les mesures ont été effectuées à l’observatoire du Mauna Loa à Hawaï par des chercheurs de la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego, puis étayées par des enregistrements de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Les données, en particulier, indiquent qu’en avril 2022, le dioxyde de carbone a atteint une moyenne de 420,02 ppm, marquant un pic de 421,33 ppm le 4 mai 2022, bien que les experts prédisent que les niveaux pourraient à nouveau augmenter ce mois-ci. En avril de l’année dernière, la moyenne mensuelle était de 419,13 ppm.

Le CO2, comme on le sait, est l’un des principaux gaz à effet de serre liés au changement climatique, car il persiste pendant des siècles dans l’atmosphère, piégeant le rayonnement infrarouge de la lumière solaire et le renvoyant vers la surface de la terre (effet de serre). Bien qu’il s’agisse d’un gaz normalement présent dans l’atmosphère, l’augmentation de sa concentration causée par les activités humaines, constatée depuis la révolution industrielle, provoque de graves déséquilibres dans le cycle de ce gaz, notamment en favorisant le réchauffement climatique et les phénomènes liés. comme la fonte des glaciers, l’élévation du niveau de la mer et la modification des habitats naturels avec un risque conséquent d’extinction pour de nombreuses espèces vivantes.

De nouvelles données de l’observatoire Mauna Loa d’Hawaï, utilisé comme référence mondiale pour le CO2 dans l’atmosphère en raison de sa haute altitude et de son éloignement, sont pour l’instant préliminaires, mais suivent une tendance claire qui s’est développée au cours des dernières décennies. . Ici, des mesures de concentration de dioxyde de carbone ont été effectuées depuis 1958 – lorsque les niveaux de dioxyde de carbone étaient inférieurs à 320 ppm – augmentant régulièrement année après année, atteignant régulièrement des concentrations supérieures à 400 ppm au cours de la dernière décennie. Dans l’histoire de la Terre, la dernière fois que les niveaux mondiaux de dioxyde de carbone ont été régulièrement supérieurs à 400 ppm, c’était il y a environ 4 millions d’années, lorsque notre planète était environ 3 ° C plus chaude et que le niveau de la mer était beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui.

Comme l’ont expliqué les experts, les niveaux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère présentent certaines fluctuations saisonnières, avec des valeurs moyennes mensuelles plus élevées au mois de mai, juste avant que les plantes de l’hémisphère nord ne commencent à en absorber de grandes quantités de l’atmosphère pendant la saison de croissance printanière. Cela signifie que la moyenne mensuelle en mai pourrait être encore plus élevée qu’en avril – ladite annonce Axios Pieter Tans, scientifique principal au Laboratoire de surveillance et de diagnostic du climat de la NOAA -. Nous devons vraiment nous concentrer sur la réduction des émissions et nous n’avons pas eu beaucoup de succès à l’échelle mondiale car le taux d’augmentation du CO2 reste aussi élevé qu’il l’a été au cours de la dernière décennie.« .