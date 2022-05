Les graphiques Intel Arc pourraient être retardés jusqu’à la fin de l’été

Il y a quelques mois, Intel présentait sa nouvelle carte graphique Intel Arc. Le matériel d’Intel devait initialement sortir en 2021, mais la société a préféré attendre pour affiner la conception de sa puce et reporter sa sortie au deuxième trimestre 2022. En conséquence, la société basée à Santa Clara espère vous concurrencer avec NVIDIA. .

Cependant, il semble qu’Intel ait été contraint de retarder à nouveau le lancement de ses graphiques. Selon Igor’s Lab, « l’équipe bleue » commencera à être expédiée entre le 1er juillet et le 31 août, malgré le fait que la semaine dernière, il a été divulgué que le lancement était prévu entre mars et juin. Par conséquent, Intel a encore le temps d’atteindre ses objectifs.

Le retard de l’Intel Arc serait motivé par ses pilotes

Apparemment, la raison cette fois ne serait pas liée au matériel. En fait, de nombreux assembleurs fabriquent des GPU Intel Arc et, selon les dernières rumeurs, ils seraient assez mécontents d’un tel retard. Maintenant, la raison en serait qu’Intel a trouvé des problèmes dans les pilotes graphiques.

Il s’agit d’un lancement dans lequel Intel a beaucoup d’enjeux, puisqu’il ne se contente pas d’entrer sur un nouveau marché pour rivaliser avec NVIDIA et AMD. Dans ce processus, la société dirigée par Pat Gelsinger a impliqué de nombreux assembleurs et partenaires, qui lanceront de nouveaux ordinateurs avec des graphiques Intel Arc.

Le principal problème auquel Intel est confronté si ces dates sont respectées est que le lancement des nouvelles cartes graphiques NVIDIA Ada Lovelace (RTX 4000) et AMD RDNA 3 (RX 7000) serait très proche. À ce stade, la société pourrait réduire le prix de l’Intel Arc et se concentrer sur le gain de parts de marché.

Avec ce petit retard, l’Intel Arc maintiendrait les logiciels et le matériel alignés et en conjonction pour rivaliser sur un marché dominé par NVIDIA. En effet, le lancement de l’éventuel Intel Arc A780 aurait provoqué l’annulation de la NVIDIA RTX 3070 Ti 16 Go.