Extraordinaire « route de briques jaunes » découverte dans les profondeurs de l’océan Pacifique : la vidéo

Un petit sous-marin télécommandé a filmé une incroyable formation de roche volcanique, un peu comme une route de briques jaunes.

En explorant des monts sous-marins dans l’océan Pacifique, au large des îles hawaïennes, une équipe de recherche a découvert une formation rocheuse étonnante et fascinante avec une forme inhabituelle, ressemblant de très près à une route en briques jaunes. Bien que l’apparence soit celle d’une véritable ruine archéologique appartenant à une ville antique, il s’agit en réalité d’une couche de roche totalement naturelle, issue de la géologie volcanique qui a fracturé le magma solidifié d’une manière étonnamment précise et uniforme.

Crédit : E/V Nautilus – youtube

La curieuse « route de briques jaunes » a été découverte au sommet du mont sous-marin Nootka, l’une des montagnes sous-marines faisant partie du monument national marin de Papahānaumokuākea (Monument national marin de Papahānaumokuākea), une zone marine de 360 ​​mille kilomètres carrés sur environ 2 mille kilomètres des îles majeures d’Hawaii. Les images ont été capturées par l’équipe de recherche E/V Nautilus au cœur de la mission Luʻuaeaahikiikalipolipo, lancée en 2021 pour étudier les montagnes submergées non cartographiées appelées Liliʻuokalani Ridge Seamounts. Comme indiqué, la curieuse formation de roche volcanique se trouvait au sommet de l’un de ces pics submergés.

Les images ont été recueillies grâce aux caméras d’un ROV, un petit sous-marin télécommandé doté d’un bras mécanique, que les scientifiques de l’expédition utilisaient pour prélever des échantillons. Comme le montre la vidéo en haut de l’article, la « route de briques jaunes » est soudainement apparue, prenant les chercheurs eux-mêmes par surprise. L’un d’eux a dit en plaisantant qu’il s’agissait de la « route de l’Atlantide », la légendaire cité engloutie. Mais la main de l’homme n’y est pour rien. La formation est le résultat de l’activité volcanique et, plus précisément, de l’alternance entre des températures plus chaudes et plus froides d’une éruption à l’autre, ce qui a conduit à la fracturation de la couche rocheuse de surface.

D’un point de vue purement géologique, la formation est une hyaloclastite, un type de roche volcanique qui se forme suite à des éruptions sous-marines. Il provient de la fracturation du magma qui se solidifie au contact de l’eau de mer. Les scientifiques l’ont repéré en analysant la croûte de ferromanganèse au sommet du Nootka Seamount, un gisement minéral composé d’oxydes de fer et de manganèse. Lors de l’exploration, le bras robotisé du ROV a collecté plusieurs échantillons, dont ceux d’une pierre ponce qui ressemblait beaucoup à une éponge, comme l’indique la description de la vidéo partagée sur youtube.

L’exploration des fonds marins et des abysses réserve toujours quelques surprises aux scientifiques, comme cet extraordinaire poisson aux allures extraterrestres (Macropinna microstoma), à la tête transparente et aux yeux sphériques vert acide tournés l’un vers l’autre.