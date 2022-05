Le premier SSD Asus sera le ROG Strix SQ7, un disque PCIe 4.0 de 1 To

Quelque chose à espérer: Asus produit une multitude de matériels PC, des moniteurs et ordinateurs portables aux cartes graphiques et cartes mères, mais les disques SSD ont été l’une des rares lacunes de sa gamme. Selon la page Facebook de l’entreprise, cependant, cela va changer très bientôt.

Samedi, Asus s’est servi de la page Facebook de la marque Republic of Gamers pour teaser son premier SSD : le ROG Strix SQ7. Il n’y avait pas grand-chose à voir en termes de spécifications au-delà d’un lecteur M.2-2280 d’une capacité de 1 To avec une interface PCIe 4.0 x4. Nous ne savons pas si ce 1 To est le stockage maximum parmi une gamme de plusieurs disques proposés ou si le Strix SQ7 n’aura que cette seule option.

Il y a aussi le rendu du SSD, qui montre un dissipateur de chaleur en graphène ou éventuellement en aluminium en plus des couleurs et du logo ROG. On ne sait pas s’il y aura une version avec un dissipateur thermique intégré ou à quel type de compatibilité PS5 s’attendre, mais étant donné que ce sont des voies que ses concurrents ont empruntées avec leurs gammes de SSD, attendez-vous à ce qu’Asus emboîte le pas.

Asus entre sur un marché concurrentiel et saturé en lançant un SSD PCIe 4.0, le disque devra donc proposer des fonctionnalités convaincantes s’il veut se démarquer du lot. La marque ROG est cependant populaire parmi les joueurs et les passionnés de matériel, ce qui devrait jouer en faveur d’Asus.

Aucun mot sur le prix ou la disponibilité du SSD Strix SQ7 non plus. Asus dit que le lecteur arrive bientôt, alors ne soyez pas surpris s’il est officiellement annoncé et lancé lors de l’événement ROG pré-Computex « Boundless » de la société le 17 mai.