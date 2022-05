Une découverte « révolutionnaire » sur la Voie lactée sera annoncée le 12 mai : ce qu’il faut savoir

Jeudi 12 mai, il y aura une annonce « révolutionnaire » sur la Voie lactée. L’image du Sagittaire A*, le trou noir géant au centre de la galaxie, est hypothétique.

A 15h00 heure italienne (13h00 GMT) le jeudi 12 mai, l’annonce d’une découverte révolutionnaire concernant la Voie lactée, notre galaxie, est attendue. Six conférences de presse conjointes sont prévues depuis Mexico, Munich, Tokyo, Santiago du Chili, Washington DC et Taipei pour diffuser l’information scientifique, une étape probable pour nos connaissances. Puisque la même équipe du projet international Event Horizon Telescope (EHT) qui a publié en avril 2019 la première image d’un trou noir est impliquée, tout porte à croire que la « photographie » de Sagittarius A*, le trou noir supermassif, pourrait se propager. au centre de notre galaxie.

Ce serait un résultat absolument extraordinaire, pour de multiples raisons. Le Sagittaire A* présente en effet des caractéristiques très différentes par rapport au « cœur des ténèbres » présenté en 2019, le trou noir supermassif au centre de la galaxie M87, immortalisé grâce au travail synergique de huit radiotélescopes sophistiqués disséminés aux quatre coins de le globe : le grand télescope millimétrique Alfonso Serrano ; l’Atacama Large Millimeter Array (ALMA) ; le télescope James Clerk Maxwell ; le télescope du pôle Sud ; le réseau submillimétrique, le télescope submillimétrique ; IRAM et APEX. M87 est situé à 50 millions d’années-lumière de la Terre, mais c’est un objet colossal avec une masse égale à 6,5 milliards de soleils et peut être facilement pointé dans l’espace lointain. Le Sagittaire A *, bien que beaucoup plus proche (26 000 années-lumière), a une masse d’environ 4,3 millions de soleils et un diamètre de « seulement » 44 millions de kilomètres. De plus, c’est un objet largement obscurci par des nuages ​​de poussières et de gaz interstellaires, se trouvant au centre de la galaxie, il est donc beaucoup moins facile à mettre dans le viseur que M87.

En raison des distances et des dimensions impliquées, obtenir une image du Sagittaire A * reviendrait à photographier une abeille sur une fleur à environ 5 000 kilomètres, soit à peu près la distance entre Lisbonne et New York. Il n’existe pas sur Terre d’instrument doté d’un tel pouvoir de résolution, pourtant les scientifiques de l’Event Horizon Telescope (EHT) s’appuient sur un réseau de radiotélescopes qui, travaillant en synergie grâce à un procédé appelé interférométrie, simulent un instrument gigantesque de la taille de l’ensemble planète Terre. C’est grâce à cette approche qu’il y a trois ans, ils ont réussi à obtenir l’image de M87 ; on pense maintenant qu’ils ont également pu capturer les détails insaisissables du Sagittaire A *. Dans un communiqué de presse de l’Observatoire européen austral (ESO), il a été confirmé qu’un « important matériel de soutien audiovisuel » sera publié pendant la conférence de presse, tandis qu’un communiqué de presse ad hoc sera publié 7 minutes après le début de la conférence de presse, ce qui sera ouvert à partir des mots du directeur général de l’ESO.

Le trou noir au centre de M87. Crédit : EHT

Rappelons que « photographier » un trou noir est une entreprise extrêmement complexe. Ce sont en fait des objets complètement invisibles ; la seule chose que nous pouvons voir est l’horizon des événements, la limite du trou noir au-delà de laquelle même la lumière ne peut s’échapper de l’attraction gravitationnelle dévastatrice. C’est pourquoi la première image de M87 ressemble à un étrange beignet. Une image similaire est également attendue pour le Sagittaire A *. Les trous noirs peuvent être détectés par interaction gravitationnelle sur des objets voisins, par exemple lorsqu’ils dévorent la matière d’une étoile dans un système binaire. On pense qu’il existe un trou noir supermassif au centre de chaque galaxie, beaucoup plus grand que les trous noirs de masse stellaire, qui se forment après la « mort » des étoiles. Il ne reste plus qu’à attendre la conférence de presse du 12 mai pour prendre connaissance de la découverte révolutionnaire sur la Voie lactée.