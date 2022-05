Une thérapie possible pour le glioblastome, le cancer du cerveau malin le plus courant et le plus mortel, découverte

Une nouvelle molécule appelée HTL-001 a été développée pour lutter contre le glioblastome, le cancer du cerveau le plus courant et le plus difficile à traiter. Comment ça fonctionne.

Découverte d’un traitement potentiel pour le glioblastome ou le glioblastome multiforme (GBM), l’une des formes de cancer du cerveau les plus répandues, mortelles et difficiles à traiter. Plus précisément, le glioblastome est un néoplasme de cellules gliales appelées astrocytes, qui, avec les neurones, forment la base du tissu nerveux. Les cellules gliales ont une fonction nourricière, de soutien et de protection pour les autres cellules nerveuses. Le glioblastome affecte principalement les adultes – l’âge moyen au moment du diagnostic est d’environ 53 ans – et la survie à cinq ans n’est que de 5 %. Les patients dépassent rarement trois ans après la découverte du cancer. Les principaux traitements sont la chirurgie (résection), la chimiothérapie adjuvante et la radiothérapie, mais malgré les progrès médicaux, les taux de survie du glioblastome sont les mêmes depuis des décennies, c’est pourquoi le nouveau traitement possible, qui affecte les gènes, est un motif d’espoir pour les personnes touchées par cette terrible maladie.

Le nouveau traitement thérapeutique potentiel a été identifié par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Faculté des sciences de la santé et des sciences médicales de l’Université de Surrey, qui a collaboré étroitement avec des collègues de l’École des sciences biomédicales de l’Université de Londres Western, Département de neurochirurgie de l’Université du Texas , Université de Leed, HOX Therapeutics Ltd et d’autres instituts. Les scientifiques, dirigés par le professeur Hardev Panda, professeur d’oncologie médicale au département de médecine clinique et expérimentale de l’Université de Guildford, se sont concentrés sur un certain nombre de gènes connus pour être responsables de la croissance du glioblastome – des gènes de la famille Hox, dont la dérégulation est associés à diverses pathologies oncologiques. En termes simples, les scientifiques ont mis au point une molécule qui vise à inhiber la fonction des gènes Hox (notamment A9, A10, C4 et D9) et donc à contrecarrer l’évolution de la masse tumorale. La molécule est une courte chaîne d’acides aminés (peptide) appelée HTL-001.

Testé sur des modèles de souris (souris) avec des tumeurs sous-cutanées d’origine humaine et des xénogreffes, le composé HTL-001 a été capable de maintenir un meilleur contrôle des masses tumorales et d’augmenter la survie des animaux. La molécule cible la surexpression des gènes Hox en bloquant l’interaction entre les protéines et le cofacteur appelé PBX, induisant l’apoptose (suicide cellulaire) des cellules cancéreuses. Il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle approche sera sûre et efficace même dans des essais cliniques (tests humains), mais ce sont sans aucun doute des résultats significatifs et prometteurs, obtenus après sept années de recherche intense. « Les personnes atteintes de glioblastome multiforme ont un taux de survie de 5 % sur une période de cinq ans, un chiffre qui ne s’est pas amélioré depuis des décennies. Bien que nous n’en soyons qu’au début du processus, notre projet de sept ans offre une lueur d’espoir pour une solution au dérèglement du gène Hox, qui est associé à la croissance du GBM et d’autres cancers, et qui s’est avéré un objectif insaisissable depuis tant d’années », a souligné le professeur Panda dans un communiqué. Le ciblage des gènes Hox est actuellement considéré comme la meilleure stratégie pour arrêter la croissance des glioblastomes, comme l’a déclaré le professeur Susan Short de l’Université de Leeds. Les détails de la recherche « Dérégulation des gènes HOX et PBX comme cible thérapeutique dans le glioblastome multiforme » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée BMC Cancer.