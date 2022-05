Découvert quels neurones sont tués par la maladie de Parkinson : thérapies révolutionnaires possibles

En analysant les cellules cérébrales de personnes décédées, les neurones spécifiques qui sont tués par la maladie de Parkinson ont été identifiés. Parce que c’est un tournant.

Pour la première fois, des cellules nerveuses (neurones) qui meurent de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative caractérisée par des tremblements, un déclin cognitif et des difficultés motrices/d’équilibre, ont été identifiées. Ces cellules ont été identifiées dans la partie inférieure de la partie dorsale de la substantia nigra, la pars compacta, une zone du cerveau où se trouve une forte densité de neurones dopaminergiques. Ce sont des cellules spécialisées dans la production de dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans de multiples fonctions, du comportement à la cognition, en passant par le sommeil, l’humeur, le mouvement, la satisfaction sexuelle et bien plus encore. Savoir quels neurones spécifiques sont affectés par la maladie de Parkinson peut conduire à des traitements innovants et plus efficaces contre la maladie répandue.

Une équipe de recherche du Broad Institute de l’Université de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de psychiatrie du Massachusetts General Hospital de Boston, a découvert les cellules nerveuses exactes tuées par la maladie de Parkinson. Les scientifiques, dirigés par le professeur Evan Z. Macosko, chercheur au Stanley Center for Psychiatric Research de l’université américaine, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé et comparé des échantillons de tissus cérébraux prélevés sur dix-huit personnes décédées ; dix personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de démence à corps de Lewy (une autre maladie neurodégénérative avec des symptômes de type Parkinson) et huit personnes décédées sans ces maladies. Au total, le professeur Macosko et ses collègues ont analysé plus de 22 000 cellules cérébrales.

En étudiant les niveaux d’activité génique des cellules, les chercheurs ont identifié dix sous-types distincts de neurones dopaminergiques dans la substantia nigra pars compacta ou Snpc (la substantia nigra ou substance noire de Sommering est située entre le mésencéphale et le télencéphale et se divise en pars compacta supérieure et pars reticulata ventrale). Un groupe spécifique de ces cellules nerveuses, caractérisé par l’expression du gène AGTR1, s’est avéré être le plus fréquemment absent du cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de la démence à corps de Lewy. Ces neurones spécifiques avaient également la plus grande expression (upregulation) des gènes liés au risque de développer la maladie de Parkinson et la mort cellulaire, à savoir TP53 et NR2F2 ; pour cette raison, on pense qu’ils sont si sensibles au processus de dégénérescence déclenché par la maladie. En termes simples, ce sont les neurones les plus vulnérables et les premiers à mourir chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.

Découvrir quelles cellules nerveuses sont impliquées dans les maladies neurodégénératives peut aider les scientifiques à trouver une thérapie spécifique et plus efficace. Par exemple, ces neurones pourraient être conçus en laboratoire à partir de cellules souches et permettre aux scientifiques de tester des médicaments ad hoc, voire être utilisés en médecine régénérative. L’étude de ce sous-type de neurones pourrait représenter un tournant non seulement dans le traitement de la maladie de Parkinson mais aussi des maladies apparentées. Les détails de la recherche « Le profilage génomique unicellulaire des neurones dopaminergiques humains identifie une population qui dégénère sélectivement dans la maladie de Parkinson » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Neuroscience.