Tirzepatide, un nouveau médicament anti-obésité expérimental d’Eli Lilly, a permis aux patients de perdre jusqu’à 24 kg de poids en moyenne. Comment ça marche.

Un nouveau médicament contre l’obésité a permis aux participants à l’étude de perdre jusqu’à 24 kilogrammes en moyenne, contre 2 kilogrammes dans le groupe placebo. Il s’agit du premier médicament anti-obésité expérimental qui, dans une étude de phase 3 – la dernière étape avant la demande d’approbation et de commercialisation – a réussi à faire perdre aux patients plus de 20% de leur poids corporel, ce qui représente l’une des solutions les plus prometteuses contre le supplément livres sterling.

Le médicament, appelé Tirzepatide et développé par la société pharmaceutique américaine Eli Lilly, est basé sur deux hormones synthétiques, un récepteur GIP (polypeptide insulinotrope dépendant du glucose) et un agoniste du GLP-1 (glucagon-like peptide-1), qui répliquent le de véritables hormones libérées par l’organisme après les repas. Lorsque nous avons faim, un mécanisme qui indique la nécessité d’introduire de l’énergie, notre corps libère une hormone appelée ghréline ; après avoir mangé, il produit moins de ghréline et libère des hormones telles que les leptines et le GLP-1, qui nous font nous sentir rassasiés. Le tirzepatide, en termes simples, imite ces hormones de la satiété en réduisant l’apport alimentaire et en augmentant la dépense énergétique, comme en témoignent les études précliniques.

Les scientifiques d’Eli Lilly ont participé à l’étude de phase 3 en double aveugle, randomisée et contrôlée par placebo (appelée SURMOUNT-1) portant sur 2 500 patients obèses, d’un poids moyen de 105 kilogrammes. Les participants ont été divisés en quatre groupes : les trois premiers ont reçu une dose croissante de Tirzepatide, soit 5, 10 et 15 milligrammes via des injections hebdomadaires, le quatrième groupe un placebo. Les patients ont été suivis pendant 72 semaines, après quoi l’impact de chaque dose sur le poids corporel a été évalué. Les scientifiques ont constaté une réduction de poids moyenne de 16 kilogrammes (16 % du poids total) dans le groupe de 5 milligrammes ; 22 kilogrammes dans le groupe de 10 milligrammes (21,4 % du poids total ; et 24 kilogrammes avec la dose de 15 milligrammes (22,5 % du poids corporel). Le groupe placebo a perdu en moyenne seulement 2 kilogrammes. dans le même laps de temps, soit 2,4 pourcentage de réduction du poids corporel.

« Le tirzepatide est le premier médicament expérimental à délivrer plus de 20% de perte de poids en moyenne dans une étude de phase 3, renforçant notre confiance dans son potentiel pour aider les personnes atteintes d’obésité », a déclaré dans un communiqué le professeur Jeff Emmick, cadre de la compagnie pharmaceutique. « L’obésité est une maladie chronique qui nécessite des options de traitement efficaces et Lilly travaille sans relâche pour soutenir les personnes obèses et moderniser la façon dont cette maladie est traitée. Nous sommes fiers de rechercher et de développer des traitements potentiellement innovants tels que Tirzepatide, qui a aidé près des deux tiers des participants à dose plus élevée à réduire leur poids corporel d’au moins 20 % dans SURMOUNT-1 », a ajouté le scientifique.

Du point de vue de la sécurité et de la tolérance, les effets secondaires les plus fréquents ont été enregistrés au niveau gastro-intestinal, tels que nausées, diarrhée, vomissements et constipation, qui ont augmenté avec l’augmentation de la posologie. La plus fréquente était la nausée, affectant 24,6 % des patients recevant la dose de 5 milligrammes et plus de 30 % de ceux recevant la dose de 10 et 15 milligrammes. La diarrhée a également touché environ 1 patient sur cinq, tandis que les vomissements et la constipation 1 sur dix. Les scientifiques notent que le profil d’innocuité, avec des effets secondaires légers à modérés, était « similaire à d’autres thérapies approuvées à base d’incrétines pour le traitement de l’obésité ». Les taux d’abandon en raison d’événements indésirables étaient de 4,3 % pour la dose de 5 milligrammes ; 7,1 pour cent de celui de 10 milligrammes; et 6,2% pour celui de 15 milligrammes. Les résultats de la recherche n’ont pas été évalués par des pairs pour le moment et seront bientôt envoyés à une revue scientifique. Les résultats d’autres études sur l’efficacité et l’innocuité du médicament sont attendus au cours de la prochaine année. Ce n’est que plus tard que l’approbation du Tirzepatide sera recherchée comme thérapie pour le traitement de l’obésité. Selon une étude récente, près d’un quart des Européens sont considérés comme obèses.