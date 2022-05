Les fans de NFT perdent des millions dans les ventes immobilières de jeux vidéo

Pourquoi c’est important : Le créateur des NFT les plus reconnaissables disponibles est à nouveau dans l’actualité pour de mauvaises raisons. Yuga Labs, créateur du Bored Ape Yacht Club, a récemment mis sa collection Otherdeed à disposition à l’achat. Il a annoncé les NFT comme un moyen de fournir aux utilisateurs la possibilité d’obtenir des terres dans son prochain MMORPG basé sur la cryptomonnaie. Malheureusement, de nombreux fans sont repartis avec rien d’autre que de la déception, des frais de transaction élevés et des fonds volés.

Yuga Labs a vendu des NFT Otherdeed via Opensea. La collection a vendu (ou du moins essayé de vendre) des jetons pour réclamer des biens immobiliers et des ressources dans le prochain jeu métaverse de Yuga, Otherside. La baisse du NFT a rapporté environ 310 millions de dollars en quelques heures seulement.

Malheureusement pour Yuga Labs, la vente a généré beaucoup plus de trafic que prévu sur la blockchain Ethereum. Cette augmentation du trafic a entraîné des frais de gaz Ethereum pouvant atteindre 14 000 $ pour certains utilisateurs et des transactions échouées pour d’autres. Les frais de gaz sont des frais répercutés sur les utilisateurs pour compenser l’énergie de calcul nécessaire au traitement des transactions Ethereum.

Pour aggraver les choses, certains qui ont connu des achats ratés ont tout de même été facturés pour les coûts énergétiques. Selon Crypto Briefing, les utilisateurs ont payé 165 millions de dollars en frais de gaz lors de la vente en raison du code de contrat intelligent mal développé d’Otherside.

Les contrats intelligents sont une caractéristique du jeton ERC-20 d’Ethereum et le pain quotidien des applications basées sur Ethereum. Les contrats sont de petits programmes stockés sur la blockchain Ethereum qui s’exécutent automatiquement à un moment précis. Les contrats ne nécessitent aucune contribution ou action de la part d’un tiers. Au lieu de cela, ils initient une action entre deux entités lorsque tous les critères prédéfinis sont remplis et que la transaction a été validée sur le réseau Ethereum. Dans ce cas, les contrats intelligents mal développés et leurs critères d’exécution mal définis ont entraîné une congestion massive et des frais de transaction élevés sur le réseau Ethereum.

Mais quelle bonne histoire sur les NFT est complète sans que les escrocs essaient de prendre leur part de l’action ? En plus des défis techniques et des frais de transaction scandaleux, certains collectionneurs de NFT ont été attirés et exploités par des attaques de phishing via des sites frauduleux offrant des remboursements de gaz et des opportunités de frappe NFT supplémentaires. De nombreux escrocs ont demandé aux utilisateurs de s’inscrire et de connecter leurs portefeuilles pour un remboursement complet du gaz et d’accéder à une liste de tombola Otherside Lands, laissant leurs actifs vulnérables à un accès involontaire.

L’attaque a entraîné le vol de millions de dollars en NFT et leur envoi dans les portefeuilles des escrocs. ZachXBTun survivant autoproclamé de la cryptomonnaie « rug pull » (escroquerie) et enquêteur sur les transactions en chaîne, a identifié plusieurs sites et adresses de portefeuille frauduleux, dont l’un semble avoir rapporté plus de 5 millions de dollars à des utilisateurs peu méfiants.

Nous avons remboursé les frais d’essence à tous ceux qui ont effectué une transaction qui a échoué en raison des conditions du réseau causées par la menthe. Les frais ont été renvoyés aux portefeuilles utilisés pour la transaction initiale. Voici comment trouver votre remboursement… 🧵 – Laboratoires Yuga (@yugalabs) 4 mai 2022

Cette semaine, Yuga Labs a déclaré avoir commencé à rembourser les frais d’essence aux utilisateurs qui ont initié des transactions qui ont échoué en raison des conditions du réseau causées par l’événement de frappe NFT. Bien que cette décision puisse redonner vie à certains investisseurs potentiels, les utilisateurs qui ont été victimes de l’escroquerie par hameçonnage n’ont pas de chance (et quels que soient les fonds qu’ils ont perdus).

Ce hack n’est en aucun cas le premier ciblant les NFT ou le Bored Ape Yacht Club lui-même. En avril, les comptes de médias sociaux de l’entreprise ont été piratés et remplis de liens frauduleux vers des événements de frappe terrestre. Le piratage a entraîné le transfert de millions de dollars en NFT des portefeuilles des utilisateurs vers les portefeuilles des pirates.

La volatilité et le potentiel de manne financière rapide font des NFT et de la cryptomonnaie une option attrayante pour ceux qui ne comprennent peut-être pas la technologie sous-jacente. Malheureusement, cela crée un environnement riche en cibles pour les pirates à la recherche de victimes sans méfiance. En l’absence de tierce partie impliquée, les utilisateurs ont une responsabilité accrue de rester vigilants et de protéger leurs informations et leurs actifs.