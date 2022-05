OnePlus Nord CE 2 Lite: Enfin disponible en France et en promotion !🔥(Les caractéristiques complètes)

OnePlus a récemment élargi sa série Nord de smartphones abordables avec le lancement du nouveau OnePlus Nord CE 2 Lite. Ce téléphone est alimenté par un processeur mobile Snapdragon 695 5G et fonctionne sur la très bonne surcouche Oxygen OS 12.1 (basé sur Android 12). Ce nouveau modèle offre des performances rapides, un écran coloré et un design élégant. Voyons dans cet articles tous les détails sur ce nouveau téléphone milieu de gamme de la marque !

OnePlus Nord CE 2 Lite: « Un peu plus que ce que vous espériez »

Design

Ce smartphone OnePlus Nord CE 2 Lite possède des bords aplatis aux quatre coins lui donnant un design Ă©lĂ©gant et lĂ©ger. La face avant du tĂ©lĂ©phone s’adapte Ă un Ă©cran de 6,59 pouces avec le trou rĂ©servĂ© Ă la camĂ©ra frontale de 16 MP placĂ© dans le coin supĂ©rieur gauche.

Le tĂ©lĂ©phone peut ĂŞtre utilisĂ© d’une seule main. La face arrière est divisĂ© en deux sections : une partie supĂ©rieure robuste qui abrite l’Ă®lot de la camĂ©ra et une partie infĂ©rieure plus lisse qui porte le logo de l’entreprise. La partie photo est prĂ©sente dans un module rectangulaire en saillie qui comprend la configuration du trio d’objectif.

Le bouton d’alimentation est placĂ© sur le cĂ´tĂ© droit de l’Ă©cran tandis que les bascules de volume et le plateau SIM sont sur le cĂ´tĂ© gauche. La partie infĂ©rieure comprend la grille du haut-parleur, le port de charge USB Type-C et le port audio 3,5 mm.

Affichage

L’appareil arbore un Ă©cran LCD de 6,59 pouces qui prend en charge la rĂ©solution FHD + (2412×1080 pixels). Avec ces caractĂ©ristiques, cette dalle offre une densitĂ© de pixels de 402pp ! Concernant le taux de rafraichissement, ce smartphone arbore une frĂ©quence Ă 120Hz.

L’Ă©cran du Nord CE 2 Lite offre beaucoup d’espace d’affichage car les cadres qui l’entourent sont assez fins. L’Ă©cran est parfaitement lisible en extĂ©rieur sous la lumière directe du soleil et offre une colorimĂ©trie parfaitement adaptĂ©e aux les jeux et binge-watching.

Hardware et OS

Le Nord CE 2 Lite est alimentĂ© par un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G associĂ© Ă une puce graphique Adreno 619 et Ă 8 Go de RAM. L’appareil est livrĂ© avec 128 Go de stockage interne et prend en charge jusqu’Ă 5 Go de RAM virtuelle.

Si vous avez besoin davantage de stockage, vous pouvez insĂ©rer une carte microSD dans le slot SIM pour ajouter jusqu’Ă 1To de place supplĂ©mentaire.

Le smartphone fonctionne sur la très bonne surcouche propriétaire OnePlus OxygenOS 12.1 qui est basé sur Android 12. Le nouveau skin UI a un nouveau design et des fonctionnalités avancées de confidentialité et de sécurité.

Celui-ci est toujours amĂ©liorĂ©, avec un mode sombre encore plus travaillĂ© et des performances plus rapides, plus stables. La convivialitĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©e, ainsi qu’une meilleure gestion de la batterie et une confidentialitĂ© des donnĂ©es encore plus poussĂ©e. Outre les fonctionnalitĂ©s natives d’Android 12, cette nouvelle couche du système d’exploitation permet Ă©galement aux utilisateurs d’ajouter des widgets utiles pour le travail, le repos et les loisirs.

Côté autonomie, le smartphone embarque une solide batterie de 5000 mAh. Cette dernière se charge rapidement grâce à la technologie SuperVOOC à 33 W.

Appareils photos

Le Nord CE 2 Lite est Ă©quipĂ© d’une configuration triple cameras qui comprend un objectif principal de 64MP avec ouverture f/1.7 et prise en charge EIS ainsi qu’un objectif macro 2MP avec ouverture f/2.4. En dernier, un objectif d’assistance de profondeur 2MP avec ouverture f/2.4 fonctionne avec l’objectif principal pour dĂ©tourer les sujets plus prĂ©cisĂ©ment et amĂ©liorer l’effets bokeh.

Le smartphone arbore Ă©galement une camĂ©ra frontale 16MP dotĂ©e d’un capteur Sony IMX471 qui prend en charge l’ouverture f/2.0 ainsi que l’EIS.

OnePlus Nord CE 2 Lite: Résumé des caractéristiques

Processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM 6, 8 Go Stockage 128, 256, 512 Go Affichage Écran LCD de 6,6 pouces, 2 412 x 1 080, taux de rafraîchissement de 120 Hz Objectifs

arrières 64MP primaire, f/1.7 ; Assistance en profondeur 2MP, f/2.4 ;

Macro 2MP, f/2.4 Objectif frontal 16MP, f/2.0 Batterie 5000mAh, charge rapide SuperVOOC 33W Logiciel OxygenOS 12 (Android 12) Autre Double nano-SIM, Wi-Fi 6 Dimensions 164,3 mm × 75,6 mm × 8,5 mm Couleurs Noir, bleu Prix À partir de 299€ (249€ avec coupon, détails ci-dessous)

OnePlus Nord CE 2 Lite: Disponibilité, prix et promotion

Le OnePlus Nord CE 2 Lite sera disponible en deux coloris différents, Blue Tide et Black Dusk.

➡️OnePlus Nord CE 2 Lite est disponible à 249€ au lieu de 299€ grâce au coupon de réduction de 50€ présent sur la fiche produit.

Cette offre commence dès ce 11 mai Ă 9h, jusqu’au 13 mai mĂŞme heure.

En étant dans les premiers acheteurs, vous bénéficierez des avantages suivants :

➡️ Le OnePlus Nord 2T bĂ©nĂ©ficie aussi d’une rĂ©duction; 2€ supplĂ©mentaire avec le coupon prĂ©sent sur la fiche produit.

Cette offre commence dès aussi ce 11 mai Ă 9h, jusqu’au 13 mai Ă la mĂŞme heure.