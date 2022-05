Les scientifiques proposent une nouvelle définition de la seconde

D’ici 2030 nous pourrons avoir une nouvelle définition de la seconde grâce à des horloges atomiques ultra-précises.

Voyage dans le temps / Crédit : Ajaj1818 CC BY – SA 4.0 Wikimedia Commons

Les scientifiques proposent de changer la façon dont nous mesurons le temps. Grâce aux découvertes avec des horloges atomiques ultra-précises, nous aurons en effet une nouvelle définition de l’unité de temps la plus fondamentale : la seconde. La seconde a été définie en 1967 comme la durée de 9 192 631 770 périodes d’irradiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133. Cette définition a bien servi l’humanité pendant de nombreuses décennies, mais les découvertes des horloges atomiques optiques sont allés au-delà de la précision que l’on peut atteindre avec des horloges atomiques plus classiques.

« Les définitions des unités SI doivent être basées sur des méthodes de mesure conduisant à l’incertitude la plus faible pour toutes les mesures secondaires de grandeurs basées sur ces unités. a déclaré un IFLscience Dr. Liz Donley, chef de la division temps et fréquence de l’Institut national des normes et de la technologie, -. Les étalons de fréquence optique ont atteint le niveau où ils peuvent effectuer des mesures de fréquence 100 fois plus précises que les mesures effectuées en utilisant le césium comme étalon« .

La définition d’une seconde affecte cinq unités de mesure dans le Système international (SI), les incertitudes ayant un impact sur la mesure de la masse, des distances, etc. Une seconde plus précise a un impact sur tout ce que nous effectuons.

Lors de la prochaine 27e Conférence générale des poids et mesures, le Bureau international des poids, qui réglemente et normalise le système d’unités SI, se réunira pour prendre des décisions relatives au SI, y compris la redéfinition des unités de base, comme cela s’est produit en 2018. Un projet de résolution propose, entre autres, que cette dernière soit redéfinie d’ici 2030, soit par une nouvelle transition atomique de haute précision, soit par la moyenne pondérée d’un groupe de transitions atomiques de haute précision.

Dans un premier temps, il faudra s’entendre sur une liste de critères à respecter pour cette nouvelle définition. Il existe une longue liste de critères qui doivent être remplis pour que les horloges optiques deviennent la norme et le césium pour servir de représentation secondaire de la seconde. Des travaux sont en cours pour mieux clarifier ces exigences, qui pourraient être annoncées dès juin de cette année, rapporte le New York Times . Mais même avec des exigences bien définies, les institutions du monde entier devront se donner beaucoup de mal pour démontrer une nouvelle définition fiable d’une seconde.