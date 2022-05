WhatsApp : ajoutez simplement de nouveaux contacts via le code QR

Assez simple, assez génial : si vous communiquez beaucoup via WhatsApp et que vous ajoutez fréquemment de nouveaux contacts, il existe un moyen plus simple que de créer laborieusement un nouveau contact sur votre smartphone, de taper le nom et de vous faire lire le numéro. Vous pouvez facilement ajouter un nouveau contact via le code QR. Et ça va comme ça:

Ouvrez Whatsapp

Allez dans « Paramètres » (iPhone) ou cliquez d’abord sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit, puis allez dans « Paramètres » (Android)

Dans les paramètres, vous verrez votre contact et à côté une petite icône de code. Appuyez sur le code.

WhatsApp va maintenant vous montrer un code QR personnel que les autres peuvent facilement scanner. Cela se fait au même endroit dans l’application sous la fonction « code QR ». Vous avez donc deux options :

Dans l’onglet « Mon code », vous pouvez montrer votre code aux autres, qu’ils peuvent ensuite facilement scanner.

Dans l’onglet « Scanner le code », vous pouvez scanner le code que les autres vous montrent.

Si vous souhaitez scanner le code de quelqu’un d’autre, vous devrez peut-être d’abord confirmer les approbations, puis vous pourrez scanner le code et ajouter un nouveau contact. Le système vous demandera également brièvement où vous souhaitez enregistrer le contact. Dans mon cas, j’enregistre généralement les contacts en tant que contact Google pour les synchroniser sur tous mes appareils.

Numérisation de codes QR à partir d’images

Au fait, vous avez plus d’options dans la fonction de numérisation de code. Vous pouvez allumer la LED de votre caméra si l’environnement est trop sombre pour la numérisation. Ou vous pouvez ouvrir votre bibliothèque et demander à WhatsApp de scanner un code QR à partir d’une image ou d’une capture d’écran. Peut-être qu’un ami vous envoie le contact d’un tiers qui n’est pas là pour le moment. Ou rejoignez un groupe WhatsApp public. Bien entendu, les données ne peuvent être transmises qu’avec le consentement du tiers.

J’ai récemment rencontré quelqu’un d’Inde et je voulais l’ajouter comme contact. Non seulement j’avais du mal à me souvenir de son nom, mais taper le numéro semblait trop compliqué. J’ai donc simplement scanné son contact sans plus tarder. Complet. WhatsApp autorise la numérisation des contacts QR depuis 2020.

Au fait, voici un autre conseil : si WhatsApp enregistre toutes les images entrantes dans votre galerie sans qu’on vous le demande et que vous ne le souhaitez pas, il existe une solution :