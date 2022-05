Possible tempête de météorites en mai : plus d’un millier d’éruptions par heure dans le ciel, si elles sont confirmées

Les astronomes émettent l’hypothèse que dans la nuit du 30 au 31 mai, la pluie de météores du Tau Ercolidi pourrait donner vie à une magnifique tempête de météores.

Dans la nuit du 30 au 31 mai, il y a la possibilité d’une magnifique tempête de météores, un phénomène beaucoup plus impressionnant et spectaculaire que le pic classique d’une pluie de météores. La dernière fois qu’un tel événement s’est produit en 2001, lorsque les Léonides ont présenté un spectacle en novembre, avec des milliers d’éruptions dans le ciel observées toutes les heures. Malheureusement, ce phénomène n’était visible que depuis l’Asie. Désormais, les experts s’attendent à ce que le Tau Ercolidi, une pluie de météores générée par la comète périodique 73P/Schwassmann-Wachmann, victime d’une fragmentation exceptionnelle depuis 1995, puisse déclencher une tempête de météores à la fin de ce mois.

L’intensité et le caractère spectaculaire d’une pluie de météores sont déterminés par le Zenithal Hourly Rate ou ZHR (acronyme de Zenithal Hourly Rate), qui correspond au nombre de météores observables toutes les heures. Par exemple, le ZHR du pic maximal des Eta Aquarids, qui s’est produit à l’aube aujourd’hui, jeudi 5 mai, était de 10 à 20 météores par heure dans l’hémisphère nord. Rien à voir avec les exploits des Perséides les plus célèbres, les « Larmes de San Lorenzo » en août, qui peuvent atteindre plus de 100 météores par heure. Dans ces deux cas, on parle de pluie de météores, mais lorsque le ZHR dépasse 1 000, c’est-à-dire que plus d’un millier de météores peuvent être observés chaque heure, alors nous sommes confrontés à une tempête de météores, un événement beaucoup plus rare et plus excitant, qui, comme indiqué, pourrait se dévoilent précisément à la fin du mois.

La fragmentation de la comète. Crédit : Hubble / NASA

La Terre, en effet, semble se diriger vers un champ de débris laissé par la comète précitée 73P/Schwassmann-Wachmann, découverte par les observateurs allemands Arnold Schwassmann et Arno Arthur Wachmann en 1930 et qui a défrayé la chronique de l’actualité internationale en 1995, lorsque sa luminosité a augmenté de 600 fois et est devenue visible à l’œil nu. La raison en était la destruction du noyau central en divers fragments, un processus qui s’est poursuivi jusqu’en 2006, lorsque les scientifiques en ont compté jusqu’à 70 (mais on estime qu’il y en a beaucoup plus). Précisément en raison de la formation de l’abondante traînée de débris et de la trajectoire actuelle de la Terre, les scientifiques pensent que dans la nuit du 30 au 31 mai, la tempête de météorites peut se produire. Les calculs ne sont pas encore concluants (ce sont des phénomènes difficiles à voir) et il n’est pas clair si l’Europe, l’Amérique du Nord ou l’Asie auront la meilleure chance avec les horaires ; nous savons seulement que l’événement pourrait se produire et que tout passionné d’astronomie ne devrait pas le manquer. D’autant plus si l’on considère que la Nouvelle Lune sera passée récemment, donc le ciel sera sombre et les chances de voir les flammes dans le ciel encore meilleures.

Représentation de deux tempêtes de météores Leonid

«Ce sera un événement tout ou rien. Si les débris SW3 devaient parcourir plus de 220 miles par heure après la séparation de la comète, nous pourrions voir une belle pluie de météores. Si les débris avaient des taux d’éjection plus lents, rien n’atteindrait la Terre et il n’y aurait pas de météores de cette comète », a déclaré l’astronome de la NASA Bill Cooke dans un communiqué de presse. Normalement, les Tau Ercolidi ne sont pas inclus dans la gamme des pluies de météores les plus évocatrices, précisément à cause de la lenteur des météores, mais la fragmentation en cours aurait pu éclaircir les cartes et nous offrir l’un des spectacles astronomiques les plus excitants de 2022 et au-delà . Il ne reste plus qu’à attendre la fin du mois pour le savoir.