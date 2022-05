Pokémon GO – Évènement Aventures Aériennes : date, bonus et comment attraper Mega-Latios et Mega-Latias

Pokémon GO a changé le fonctionnement des méga évolutions en avril 2022 et a maintenant voulu mettre ces modifications à l’épreuve avec un nouvel événement temporaire axé sur elles. Nous nous référons à Pokémon Air Adventures ou Aerial Adventures, qui se concentre sur les Pokémon de type Flying Dragon et marque les débuts de Mega-Latias et Mega-Latios. Jetons un coup d’œil à tous les détails de cet événement, y compris sa date, son heure et son contenu bonus.

Événement Aventures Aériennes Pokémon GO : quand a-t-il lieu ?

Le nouvel événement Pokémon GO Air Adventures se tiendra du mardi 3 mai 2022 à 10h00 au dimanche 8 mai 2022 à 20h00 (toujours heure locale). Son contenu vedette sera les débuts de Mega-Latias et Mega-Latios dans les méga raids.

De plus, les Latias que nous attrapons lors de cet événement auront l’attaque chargée Mist Ball (qui fait 105 puissance dans les gymnases et 120 contre d’autres dresseurs, dont le Pokémon il réduit également l’attaque). De leur côté, les Latios apporteront l’attaque chargée Radiance (qui atteint 100 de puissance dans les arènes et les raids et 120 contre les autres dresseurs, dans ce cas avec en plus l’abaissement de leur défense).

Aventures aériennes : tous les bonus, œufs, rencontres et raids

Tout œuf dans l’incubateur n’aura besoin que de la moitié de la distance pour éclore.

De son côté, les Oeufs de 7 km. Un Togepi, Mantyke, Emolga ou Noibat émergera, et il y a des chances qu’il soit brillant (ou brillant).

Les Pokémon que nous rencontrerons lors des tâches de recherche sur le terrain (et qui peuvent aussi être brillants ou variocolor) sont Doduo, Swablu, Emolga et Pikachu (dans sa version Flight, c’est-à-dire suspendu à des ballons).

De leur côté, les raids se concentrent sur les Pokémon de type Dragon Volant et incluent Charizard, Lapras, Togekiss et les très attendus Mega-Latias et Mega-Latios.

Enfin, nous vous laissons la liste complète des Pokémon à l’état sauvage qui apparaîtront lors des rencontres, Charizard et Mantine étant les plus difficiles à trouver.

