Les scientifiques essaieront de contacter les extraterrestres en signalant la position de la Terre

Deux équipes de recherche préparent des messages pour contacter d’hypothétiques civilisations d’extraterrestres intelligents dans l’espace. Ils enverront également l’emplacement de la Terre.

Selon deux scientifiques de l’Université de Nottingham, il existe au moins 36 civilisations d’extraterrestres intelligents dans notre galaxie, un nombre obtenu grâce à une forme modifiée de la célèbre équation de Drake. De plus, il est considéré comme très probable que sur les 300 millions de planètes potentiellement habitables présentes dans la Voie lactée, il y ait de la vie et que, au moins dans certains cas, elle ait pu évoluer en extraterrestres intelligents. À ce jour, cependant, nous n’avons trouvé aucun signal dans l’espace pour prouver l’existence d’extraterrestres intelligents ; nous vivons dans une situation de solitude frustrante que les experts appellent « Grand Silence ». Néanmoins, nous nous sommes engagés depuis longtemps à établir des contacts avec des civilisations hypothétiques.

Le projet le plus fascinant du METI, c’est-à-dire le contact avec les extraterrestres à travers des messages spéciaux, était sans aucun doute le fameux « message d’Arecibo », envoyé en 1974 par l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico, malheureusement détruit à cause d’un récent tremblement de terre. Dans ce cas, les scientifiques ont préparé un message radio basé sur un code binaire pour transmettre des informations de base sur l’être humain, la biologie, les mathématiques, etc. Il a été envoyé vers l’amas stellaire globulaire M13 situé à 25 000 années-lumière de la Terre, l’un des plus riches jamais en étoiles et, pour cette raison, probablement aussi en planètes potentiellement habitées par des civilisations extraterrestres. Compte tenu des distances énormes, une éventuelle réponse extraterrestre pourrait nous atteindre dans des dizaines de milliers d’années. Il est encore moins probable que des civilisations extraterrestres puissent mettre la main sur les messages contenus dans les engins spatiaux Pioneer et Voyager – comme le fameux « Golden Record » – et nous répondre grâce à eux.

Comme le précise The Conversation du professeur Chris Impey, professeur d’astronomie à l’université d’Arizona, deux groupes de scientifiques prévoient de nouveaux messages à envoyer à d’hypothétiques civilisations extraterrestres « voisines ». Le premier sera envoyé par des chercheurs de la Goonhilly Satellite Earth Station en Angleterre vers le système stellaire TRAPPIST-1, qui a fait la une de l’actualité internationale en 2017 lorsque la NASA l’a dévoilé lors d’une conférence de presse mondiale. En fait, sept planètes semblables à la Terre orbitent autour de cette étoile, sur trois d’entre elles il pourrait y avoir de l’eau liquide (elles sont dans la zone habitable). Ils sont actuellement le meilleur endroit pour rechercher des organismes vivants (et une vie intelligente) dans l’espace, c’est pourquoi ils ont été choisis comme cible par des scientifiques britanniques. Comme il n’est « que » à 39 années-lumière de la Terre, une éventuelle réponse extraterrestre pourrait survenir dans moins de 80 ans. Le message sera envoyé le 4 octobre 2022.

Crédit : JPL / SETI

En 2023, sera envoyé « The Beacon in the Galaxy », un message en code binaire héritier du message d’Arecibo. Pour l’envoyer, les scientifiques vont utiliser le plus grand radiotélescope du monde, un géant d’un diamètre de 500 mètres situé en Chine. Cette fois, la cible sera des millions d’étoiles situées entre 10 000 et 20 000 années-lumière de la Terre, près du cœur de la Voie lactée. Le message comprendra des détails sur la composition biochimique de la vie, des images stylisées de femmes, d’hommes et d’ADN, des informations sur le système solaire et, pas tout le monde convaincant, même la position de la Terre. L’emplacement de notre planète sera également indiqué dans le message à TRAPPIST-1. Selon certains scientifiques, comme le regretté astrophysicien britannique Stephen Hawking, informer les extraterrestres de la position de la Terre est une mauvaise idée. S’ils étaient hostiles et dotés de technologies plus avancées que les nôtres, ils pourraient en effet en profiter pour nous atteindre, nous envahir et nous détruire comme dans le plus classique des colossaux hollywoodiens (il suffit de voir comment nous traitons les autres êtres vivants sur notre planète). Selon d’autres, cependant, des êtres intelligents comprendraient le concept de coopération et pourraient donc « venir en paix », avec la seule curiosité de nous connaître. Il n’existe actuellement aucune réglementation internationale sur ces messages, les scientifiques vont donc continuer à les préparer et à les envoyer pour obtenir un contact, une future réponse, dans l’espoir de ne pas commettre d’erreur catastrophique pour l’ensemble de l’humanité.