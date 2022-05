Verbatim présente un SSD externe protégé en écriture avec une garantie de 10 ans

Pourquoi c’est important : Verbatim a annoncé un nouveau disque SSD conçu spécifiquement pour le stockage à long terme. La série WOV de la société est un SSD externe qui contient 128 Go de mémoire flash NAND et se connecte à votre PC via USB 3.2 Gen 1. Verbatim le présente comme un SSD protégé en écriture, ce qui signifie que vous ne pouvez le lire que dans des conditions normales.

Pour écrire sur le lecteur, vous devez d’abord installer un logiciel dédié compatible uniquement avec Windows 10 ou Windows 11.

Le lecteur est compatible avec Windows, Mac et Chromebook, mais est limité au mode lecture seule. L’idée est de protéger les fichiers critiques contre la suppression ou l’écrasement accidentels.

Les vitesses de lecture et d’écriture sont évaluées à 540 Mo/s et 180 Mo/s, respectivement. Vous devrez prendre le travail de Verbatim pour cela car le lecteur générera une erreur lors de la tentative d’exécution d’un programme de référence.

Verbatim a déclaré qu’il utilisait une mémoire flash MLC NAND de haute qualité dans le lecteur. Parce qu’il n’est pas enregistré encore et encore, il y a très peu de détérioration à craindre. En tant que tel, Verbatim affirme que les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que les données restent intactes pendant 10 ans ou plus lorsqu’elles sont stockées à une température de 55 degrés Celsius ou moins.

En parlant de cela, le disque est couvert par une garantie matérielle de 10 ans dans laquelle Verbatim remplacera un disque défectueux pendant cette période. Notamment, la garantie ne garantit pas les données stockées, vous voudrez donc probablement une sauvegarde secondaire comme sécurité intégrée. De plus, Verbatim indique que les données ne peuvent pas être effacées et que la seule façon de le faire efficacement est de détruire physiquement le SSD.

On ne sait pas encore quand le SSD Verbatim WOV Series sera lancé ni combien il coûtera.