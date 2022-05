Ville colombienne envahie par l’écume fétide générée par l’extrême pollution d’une rivière

La ville de Mosquera, à la périphérie de Bogota, en Colombie, a été envahie par une immense nappe d’écume blanche fétide, causée par la pollution d’une rivière.

Crédit : Gian Gerometta / Twitter

La ville colombienne de Mosquera, à la périphérie de la capitale Bogota, a été envahie par une mer d’écume blanche à l’odeur nauséabonde, générée par l’extrême pollution de la rivière Bojaca. La nappe d’écume ne repose pas à la surface du cours d’eau, mais est soulevée par le vent et emportée sur les routes, les arbres et les maisons, amplifiant la propagation de la puanteur. Au départ, on le craignait même pour la santé des gens, cependant, comme l’a annoncé le maire de la ville Gian Gerometta dans un « twitter » sur Twitter, une étude a confirmé que la substance ne représente pas un danger pour la santé publique, malgré la très mauvaise odeur. forcé de nombreuses personnes à utiliser des inhalateurs.

Le phénomène de mousse blanche n’est pas nouveau pour la ville de Mosquera, en raison des détergents, des déchets et de divers composés chimiques que les maisons privées et les industries déversent continuellement dans le cours de la Bojaca, un affluent de la rivière Bogota qui prend sa source dans la savane de Bogota ( une savane montagneuse) et traverse plusieurs municipalités du département de Cundinamarca. Mais la situation qui s’est produite ces derniers jours est complètement anormale, en termes de taille et d’effets sur la population, comme le montrent les images que vous trouvez dans l’article.

« L’odeur est terrible, on a dû supporter l’odeur pendant longtemps, et maintenant avec cette grosse mousse on a peur d’être en danger, il faut juste que quelqu’un tombe dedans, on ne pourrait pas s’en remettre « , a-t-il déclaré à l’agence de presse AFP Mme Luz Mariela Diaz, une résidente locale. « Cette mousse affecte tout. Par exemple, la mousse tombe sur les portes et tout pourrit », a fait écho Luis Romero, un commerçant local qui s’est plaint de l’odeur faisant fuir les clients.

Mais de quoi dépend cet événement exceptionnel ? Pour l’expliquer, c’est le même maire Gerometta, également sur Twitter. Le politicien a déclaré que la pollution de la rivière Bojaca était amplifiée par la présence de matériel végétal dans l’eau et par la saison des pluies, qui, associée à l’introduction continue de polluants – en particulier de détergents – générait une quantité anormale de mousse nauséabonde. . Si le lit de la rivière avait été débarrassé des matières végétales, a expliqué le maire de Mosquera, l’écume aurait disparu en quelques jours. Le manque d’intervention a plutôt déterminé l’énorme production de matériel, qui couvrait une grande partie de la municipalité.

Comme indiqué, heureusement, cela ne représente pas un danger pour la santé publique : « En collaboration avec le ministère de l’Environnement, le ministère de la Santé, la direction de la gestion des risques, la Personería municipale, la Corporation autonome régionale et les pompiers, nous avons surveillé la Secteur Los Puentes. L’équipe du ministère de la Santé a constaté qu’il n’y a pas d’effets sur la population liés à ce problème environnemental », a commenté Gerometta. L’espoir est qu’à la suite d’une telle expérience, des lois beaucoup plus strictes seront introduites et appliquées à ceux qui déversent des polluants dans les rivières.