Un signe inquiétant du changement climatique est le cycle de l’eau

Cela a été révélé par de nouvelles données satellitaires, selon un schéma, il pourrait stimuler les orages : « Plus d’eau sera ajoutée à l’atmosphère ».

Le changement climatique met à rude épreuve le cycle de l’eau. Selon de nouvelles données satellitaires, les eaux douces deviennent plus douces et les eaux salées deviennent plus salées, à un rythme de plus en plus rapide dans le monde entier. Persistant, préviennent les experts, ce schéma provoquera des orages, dans un processus qui pourrait avoir un impact profond sur la société moderne.

Les données, publiées dans une étude de la revue Rapports scientifiques, montrent une forte accélération du cycle global de l’eau, un signe qui n’est pas aussi clairement observé dans les mesures directes de la salinité des bouées océaniques, qui mesurent généralement légèrement sous la surface de l’océan. Cependant, il est généralement prédit par les modèles climatiques.

À mesure que les températures mondiales augmentent, les climatologues prédisent qu’il y aura plus d’évaporation à la surface de l’océan, ce qui rendra la couche supérieure de la mer plus salée et ajoutera de l’humidité à l’atmosphère. Ceci, à son tour, augmentera les précipitations dans d’autres parties du monde, diluant certaines masses d’eau pour les rendre encore moins salées.

Mouillé plus humide et plus sec plus sec

Le modèle peut essentiellement être décrit comme « le mouillé devient de plus en plus humide et le sec devient de plus en plus sec » et est une véritable source de préoccupation pour les experts. Le processus peut également avoir commencé à accélérer la fonte des neiges, car les précipitations ont augmenté dans les régions polaires. « Cette plus grande quantité d’eau circulant dans l’atmosphère pourrait aussi expliquer l’augmentation des précipitations que l’on détecte dans certaines zones polaires, où le fait qu’il pleuve au lieu de neige accélère la fonte » explique la mathématicienne de l’Institut des sciences marines de Barcelone, Estrella Olmedo.

Des modèles climatiques récents prédisent que pour chaque degré de réchauffement, le cycle de l’eau de la Terre peut s’intensifier jusqu’à 7 %. Cela signifie que les zones humides pourraient devenir 7 % plus humides et les zones sèches 7 % plus sèches. « En particulier, dans le Pacifique, nous avons vu que la salinité de surface diminue plus lentement que sous terre et, dans cette même région, nous avons observé une augmentation de la température de surface de la mer et une diminution de l’intensité des vents et de la profondeur de la couche de mélange.», déclare Estrella Olmedo.

Dans l’extrême nord et l’extrême sud de notre planète, il y a moins de bouées océaniques qui mesurent directement la salinité de surface, mais la nouvelle analyse par satellite est la première à fournir une perspective globale sur la question. Les auteurs soutiennent que les futurs modèles océaniques devraient inclure des données de salinité par satellite, car elles semblent être un indicateur fidèle de l’évaporation globale et des flux de précipitations.