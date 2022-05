Le meilleur café de qualité disparaîtra en premier à cause du changement climatique

L’augmentation des températures causée par le changement climatique provoquera l’effondrement des terres propices à la culture des plants de café Arabica, les plus populaires.

Le café de qualité Arabica, universellement reconnu comme le plus savoureux et le plus aromatique, sera le premier à disparaître à cause du changement climatique. Cela a été souligné dans un communiqué de presse de Banco Interamericano de Desarrollo (la Banque interaméricaine de développement), une institution internationale de crédit qui vise à favoriser le développement économique et social de l’Amérique latine et des Caraïbes. L’intérêt pour le café se comprend aisément : c’est un produit apprécié dans le monde entier avec un chiffre d’affaires de plusieurs centaines de milliards de dollars par an – environ 460 pour 2022 – et pas moins de 14 millions de travailleurs en Amérique du Sud. que cinq des dix premiers producteurs mondiaux de café sont situés en Amérique latine, avec le Brésil en tête (environ 33 % de la production mondiale).

Mais les précieuses cultures de café Arabica, qui représentent entre 60 et 80 % de la production totale, sont sérieusement menacées par le changement climatique, comme indiqué. La raison réside dans le fait que les caféiers de qualité Arabica (Coffea arabica) sont beaucoup moins tolérants à la hausse des températures, en plus d’être plus sensibles à la « rouille » ou roya (maladie causée par un champignon parasite jaunâtre) et moins productifs que les grains. . C’est l’exact opposé de la qualité « robuste » dérivée de la plante Coffea canephora, plus résistante à la chaleur, aux champignons de la rouille et plus productive en grains, mais aussi décidément moins savoureuse que l’Arabica. Comme le précise la Banque interaméricaine de développement, selon les estimations des experts, il y aura dans les années à venir une augmentation des températures comprise entre 1,5 ° et 4,5 ° pendant les mois les plus chauds, avec un impact potentiellement catastrophique pour les cultures de café Arabica.

Comme le souligne l’étude « Expected global suitability of coffee, cashew and avocado due to climate change » publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, d’ici 2050, en raison du réchauffement climatique, les terres propices à la culture du café s’effondreront, avec l’Arabica comme la principale victime. Qu’il suffise de dire que dans trois décennies, l’altitude idéale pour la culture des plants de café au Nicaragua passera de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer à 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela signifie qu’il y aura de moins en moins de terres disponibles pour les agriculteurs et, par conséquent, moins de possibilités de production ; à l’avenir, le café pourrait devenir un produit nettement plus cher et destiné à des occasions spéciales, comme une bouteille de bon vin. Un véritable choc pour les centaines de millions de personnes qui croient qu’un bon café en début de journée (et au-delà) est essentiel.