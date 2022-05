Obtenez Jurassic World Evolution pour 1 euro pour une durée limitée : on vous dit comment

Avec Jurassic World Dominion juste au coin de la rue, la fièvre des dinosaures semble monter en flèche à nouveau, surtout après sa dernière bande-annonce bourdonnante. Et bien que sa première n’arrive pas en juin, quelle meilleure façon de profiter de l’un des meilleurs jeux vidéo basés sur une franchise aussi populaire pour le prix dérisoire de 1 euro. et, car Jurassic World Evolution peut être acheté pour moins cher qu’un café dans le cadre d’une nouvelle promotion Humble Bundle, une occasion unique de mettre la main sur un jeu vidéo aussi recommandable dans sa version PC presque gratuitement.

Vous pouvez donc obtenir Jurassic World Evolution pour 1 euro

Pour ce faire, il suffit d’accéder à la page de promotion dans Humble Bundle et de payer 1 euro pour acquérir Jurassic World Evolution pour PC, le tout dans le cadre de l’association caritative One Tree Planted. Mais il y a plus. Pour moins de 6 euros, nous pouvons obtenir Jurassic World Evolution et quatre de ses DLC avec divers packs de dinosaures. Bien que si nous voulons obtenir le pack le plus complet, nous pouvons acheter le pack complet de dix articles pour moins de 10 euros avec le jeu de base, huit DLC et une réduction de 50% pour acheter Jurassic World Evolution 2.

De plus, celui qui veut contribuer plus d’argent (25, 30 ou 35 euros) recevra le même pack complet tout en contribuant encore plus à la cause. Bien entendu, cette promotion ne sera disponible que jusqu’au 18 mai à 17h00, date à laquelle Jurassic World Evolution et ses DLC passeront à leurs tarifs habituels.

Ne manquez pas notre analyse de Jurassic World Evolution, « un titre chargé de nostalgie pour satisfaire les fans de la saga avec des apparitions d’acteurs et d’actrices des films rejouant leurs personnages pour nous donner des conseils, la bande originale de John Williams ou encore Isla Nublar . Bien sûr, les protagonistes sont les dinosaures eux-mêmes, avec jusqu’à 40 espèces dans lesquelles nous voyons un large éventail d’espèces célèbres ».

source | Paquet humble