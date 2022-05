Ces agents pathogènes peuvent se lier aux microplastiques et infecter les animaux et les humains

Une équipe de recherche internationale a montré que trois agents pathogènes peuvent se lier et voyager sur les microplastiques, augmentant ainsi le risque de propagation.

Crédit : UC Davis

Les micro-organismes terrestres responsables de maladies potentiellement dangereuses pour l’homme et la faune peuvent se fixer sur les microplastiques et se propager dans les océans, avec un impact potentiellement dramatique sur la santé (dont la nôtre) et les équilibres écologiques. Les microplastiques, qui englobent tous les fragments de plastique d’un diamètre inférieur ou égal à 5 ​​millimètres, sont en effet ingérés par de nombreux animaux marins, notamment les mollusques, les crustacés et les poissons. S’ils étaient contaminés par les agents pathogènes susmentionnés, les animaux pourraient être infectés et malades, avec le risque de transmettre des infections à l’homme via la chaîne alimentaire.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Californie à Davis, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’École de médecine vétérinaire et des sciences biomédicales, a tiré la sonnette d’alarme sur la capacité des microplastiques à transporter des agents pathogènes. d’écologie et de biologie évolutive de l’Université de Toronto (Canada) et d’autres centres. Les scientifiques, coordonnés par la professeure Karen Shapiro, professeure au département de pathologie, microbiologie et immunologie de l’université de Californie, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des expériences avec trois micro-organismes spécifiques, des protozoaires zoonotiques responsables de maladies liées à la consommation de crustacés.

Les agents pathogènes impliqués dans l’étude étaient Toxoplasma gondii, responsable de la toxoplasmose chez les animaux à sang chaud (tels que les mammifères marins) et qui se trouve normalement dans les excréments des chats ; Giardia et Cryptosporidium, qui peuvent provoquer des maladies gastro-intestinales potentiellement mortelles (telles que la diarrhée) chez les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées. Pour déterminer la capacité à se lier aux microplastiques dans l’eau de mer, le professeur Shapiro et ses collègues ont préparé une expérience spéciale en laboratoire, impliquant deux types de matériaux distincts : les microfibres de polyester, que l’on trouve principalement dans les tissus (et qui finissent dans les eaux usées lors des lavages en machine) et le polyéthylène. microsphères, que l’on trouve principalement dans les cosmétiques et les produits de soins personnels. Des tests ont montré que les trois agents pathogènes adhéraient plus facilement aux microfibres des vêtements qu’aux microsphères de polyéthylène, mais tous les microplastiques étaient impliqués dans la contamination.

« Les microplastiques peuvent en fait déplacer des agents pathogènes et ces germes se retrouvent dans notre eau et notre nourriture », a déclaré le professeur Shapiro dans un communiqué de presse. Il n’y a aucune confirmation que cette contamination ait déjà eu lieu dans la réalité également, cependant l’Université de Californie souligne que plusieurs animaux tels que les loutres de mer, les dauphins d’Hector et les phoques moines d’Hawaï ont été tués par la toxoplasmose, une maladie qui ne devrait toucher que les animaux. animaux terrestres. Les détails de la recherche « Association de parasites protozoaires zoonotiques avec des microplastiques dans l’eau de mer et implications pour la santé humaine et faunique » ont été publiés dans Scientific Reports.