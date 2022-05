La Chine tentera de dévier un astéroïde potentiellement dangereux d’ici 2025

La Chine développe un système sophistiqué de défense planétaire. D’ici 2025, il heurtera un astéroïde potentiellement dangereux avec un impact cinétique.

Une illustration de la sonde DART. Crédit : Crédit : Crédits : NASA / Johns Hopkins, APL / Steve Gribben

La Chine veut détourner l’orbite d’un astéroïde potentiellement dangereux avec un impact cinétique, afin de vérifier l’efficacité réelle de ce système de défense planétaire particulier. La mission, qui devrait être opérationnelle d’ici 2025, ne s’écartera pas beaucoup des principaux objectifs du projet DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA, qui vise à modifier la trajectoire du petit astéroïde 65803 Dimorphos en orbite autour d’un astéroïde plus gros. Didymos.

La nouvelle mission a été annoncée par le Dr Wu Yanhua, directeur adjoint de l’agence spatiale chinoise China National Space Administration (CNSA). L’exécutif, interrogé par China Central Television (CCTV), a annoncé qu’en plus de planifier l’impact cinétique, un système d’alerte précoce sera développé pour intercepter des « pierres spatiales » potentiellement risquées et un système de surveillance. De plus, un logiciel innovant sera développé pour simuler les interactions avec des astéroïdes et des comètes pointant vers la Terre.

La principale différence avec la mission DART, lancée le 24 novembre 2021, est que la cible choisie par les Chinois sera un astéroïde potentiellement dangereux. Pour le moment, il n’a pas encore été décidé lequel. Un astéroïde potentiellement dangereux est un objet d’un diamètre d’au moins 150 mètres qui s’approche de l’orbite terrestre à moins de 7,5 millions de kilomètres. Dévier l’un de ces objets pourrait déclencher l’effet inverse de celui recherché ; l’astéroïde, en fait, pourrait être poussé par inadvertance dans une trajectoire encore plus dangereuse pour la Terre. Pour cela, les scientifiques chinois devront calculer les conséquences de l’impact cinétique avec une extrême précision.

La sonde DART, qui touchera 65803 Dimorphos à une vitesse de 6,7 kilomètres par seconde (24 000 kilomètres par heure), visant à ralentir son orbite de quelques minutes, ne présente pas un risque similaire puisqu’il s’agit d’un système binaire qui, au moment, ne rentre pas dans la liste des PHA. C’est un laboratoire d’étude parfait pour évaluer l’efficacité de l’impact cinétique.

La surveillance et le catalogage des objets en orbite près de la Terre sont essentiels pour tenter d’éviter ce qui s’est passé il y a 66 millions d’années, à la fin de la période du Crétacé, lorsque l’astéroïde chicxulub de 10-14 kilomètres a provoqué l’extinction des non-dinosaures aviaires et 75 % des espèces végétales et animales de la planète. Cependant, les systèmes de défense planétaires en sont encore aux tout premiers stades expérimentaux, nous ne sommes donc toujours pas préparés à une telle éventualité. Pour cette raison, la contribution de la Chine dans ce secteur pourra apporter une contribution précieuse à la protection de toute l’humanité. Pour que l’impact cinétique fonctionne, il est essentiel que les objets dangereux soient interceptés le plus tôt possible et le plus loin possible de la planète. Il ne reste plus qu’à attendre les informations officielles sur la nouvelle mission de Pékin.