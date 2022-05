Robert, co-fondateur de Razer "RazerGuy" Krakoff est mort à 81 ans

En bref : Robert « RazerGuy » Krakoff, co-fondateur et ancien président de Razer Inc., est décédé la semaine dernière à l’âge de 81 ans. Les joueurs sur PC d’un certain âge se souviendront de Krakoff comme le visage public d’une société de périphériques de jeu en herbe. Son premier gros produit, la souris de jeu Razer Boomslang, est sorti fin 1999 et a été conçu par Fitch Inc. pour une entité connue sous le nom de Kärna.

Razer à l’époque était une marque de Kärna et ne deviendrait officiellement une entreprise autonome qu’en 2005 après que Krakoff et l’actuel PDG Min-Liang Tan aient acheté les droits de la marque à l’entité en faillite.

Razer n’a pas perdu de temps à inonder le marché d’un torrent de périphériques axés sur le jeu, dont beaucoup portent le nom de créatures venimeuses ou prédatrices. Avant que les LED RVB ne deviennent le kudzu de la communauté des joueurs, les capteurs haute vitesse, les raccourcis clavier programmables et les profils personnalisables faisaient fureur.

Krakoff a dirigé la charge marketing en tant que RazerGuy, le visage public de la startup. J’ai eu une réunion privée avec Krakoff au CES 2007 où il a fait la démonstration de l’attraction vedette de l’entreprise, le système de haut-parleurs certifié Mako 2.1 THX. Le produit était remarquable, mais j’ai été plus impressionné par Krakoff lui-même. Il est apparu comme extrêmement compétent, incroyablement passionné et très authentique, et a traité une personne comme moi avec le plus grand respect.

Krakoff est décédé le 26 avril 2022, selon Razer. Aucune cause de décès n’a été mentionnée.