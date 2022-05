Le mystère des poupées effrayantes qui finissent par échouer le long de la côte du Texas

Des dizaines de poupées à l’aspect sinistre ont été récupérées sur les plages de la réserve marine de Mission-Aransas, au Texas. La théorie des scientifiques.

Crédit : Mission – Réserve nationale de recherche estuarienne d’Aransas

Le long des côtes du Texas, au cœur de la Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve, depuis plus d’un an, des chercheurs découvrent une série de poupées inquiétantes, rendues particulièrement monstrueuses et dérangeantes en raison de leur séjour en mer. En effet, outre les pièces manquantes et détériorées, de nombreuses poupées sont infestées de concrétions d’organismes marins tels que des mollusques et des crustacés, notamment des balanes balanomorphes, qui donnent à ces vieux jouets un aspect dégoûtant et sinistre. On ne sait pas d’où viennent les poupées, mais l’échouage continu de nouveaux « spécimens » contribue également (à sa manière) à la recherche et à la protection de la faune marine.

Tout a commencé en janvier de l’année dernière, lorsque la tête de la première poupée a été retrouvée. Depuis, comme l’indique l’Institut des sciences marines de l’Université du Texas qui gère la réserve, une trentaine ont été retrouvés le long des 40 milles de la Gold Coast. Les premiers posts dédiés à ces curieuses trouvailles ont considérablement augmenté les followers, likes et commentaires des pages sociales de l’aire protégée, rappelant une idée géniale pour les scientifiques : vendre les poupées lors de la vente aux enchères annuelle pour une collecte de fonds à allouer à la réserve marine. La tête de la première poupée a été achetée pour 35 dollars, une petite somme qui a été filmée au centre de récupération des tortues marines de l’université américaine. Tous ceux qui sont collectés lors des patrouilles sur les plages finissent dans des seaux spéciaux, en attendant la vente aux enchères susmentionnée.

« Les plus inquiétants sont ceux qui ont perdu tous leurs cheveux », a déclaré le Dr Jace Tunnell, directeur de la réserve nationale de recherche estuarienne de Mission-Aransas, à McClatchy News. « La première que nous avons trouvée était une poupée sexuelle, sa tête. J’ai posté une photo et je ne savais pas ce que c’était. Après cela, nous avons eu beaucoup d’abonnés sur la page », a ajouté Tunnel. Selon le scientifique, la raison de ces découvertes continues réside dans un gigantesque « courant annulaire », qui s’étend de la péninsule du Yucatan jusqu’à la Floride. Le courant attrape les débris et les déchets qui finissent dans la mer et les transporte jusqu’à la côte du Texas, longue de mille kilomètres. Toutes les plages de la réserve marine sont concernées par le phénomène, cependant les poupées se trouvent plus souvent sur l’île de Padre et l’île de Matagorda.

Mais d’où viennent ces objets ? Il s’agit probablement d’un lot de jouets contenus dans un conteneur perdu en mer, un accident assez courant. Au début des années 1990, un navire marchand a été frappé par une tempête alors qu’il naviguait dans l’océan Pacifique et a perdu environ 30 000 canards en caoutchouc. Les scientifiques ont exploité cet incident pour étudier les courants océaniques, grâce à la diffusion de ces « capteurs » improvisés. Comme le rapporte United Press International (UPI), une étude a révélé que les plages du Texas Coastal Bend reçoivent dix fois plus de déchets que les côtes d’États comme la Floride et le Mississippi, précisément à cause du courant annulaire. Il n’est donc pas étonnant qu’une éventuelle cargaison de poupées perdues dans la région fasse que les poupées effrayantes se retrouvent ici.