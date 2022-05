Salles esports sous saisie, l’Agence : « Seulement 4 bars concernés, les salons ne seront pas bloqués »

L’Agence des accises, des douanes et des monopoles a expliqué que l’opération de contrôle vers les salles eSport n’a concerné que 4 sites en Italie, dont 3 ont fait l’objet d’une saisie d’équipement.

Les bars eSports sont toujours bloqués : ordinateurs, consoles et équipements de jeux sont sous saisie par l’Agence des accises, des douanes et des monopoles (ADM) suite à une plainte d’un entrepreneur concernant la légalité de leurs activités locales. Une « action de contrôle dans le domaine des jeux publics », telle que définie par ADM dans une note qui vient d’être publiée, qui « a été élaborée en vue de vérifier le respect de la fiscalité des jeux et au regard de la bonne application de la législation visant à la protection et la santé des mineurs ».

Selon la note, l’opération n’a concerné que 4 sites, dont le Bergamo eSport Palace, l’un des plus connus d’Italie. Dans celles-ci, explique la note, « moyennant contrepartie, du matériel de divertissement a été mis à la disposition du public, notamment des jeux vidéo ». En bref, dans ces lieux, il est possible de payer un coût variable pour accéder aux ordinateurs et aux consoles de jeux pendant un certain temps. D’une manière similaire à une borne internet, en somme, mais avec des jeux vidéo. Qui, contrairement aux arcades, ne prévoient pas de gains en espèces ou de jeux d’argent.

« Pour démontrer l’absence de véracité des informations diffusées par certains destinataires des mesures, dans l’un des 4 cas contrôlés, l’exploitant commercial a exhibé et mis à la disposition des inspecteurs la documentation administrative actuellement reconnue comme correcte pour l’exercice du gibier dans le salle LAN », poursuit la note. « Cela a permis à la Direction des Jeux de reconnaître la légitimité de l’activité exercée par l’entité privée et, par conséquent, de conclure l’inspection administrative sans aucune signification comptable ou administrative ».

Dans les trois cas restants, cependant, l’ADM explique qu’elle a dû établir des procès-verbaux de saisie administrative « en vertu de la loi 689/81, pour du matériel de jeu, sans aucune forme d’autorisation, licence, concession non constitutive, permis ou quelque nom que ce soit ». aucun document d’empêchement ». En cela, quelques doutes subsistent sur les règles qui devraient encadrer une salle eSports, étant donné qu’actuellement on se réfère à des réglementations très anciennes qui tiennent rarement compte de l’évolution technologique. En effet, dans la note, l’ADM explique que « dans l’un de ces trois cas, le même exploitant, au moment de déposer l’avis certifié de début d’activité à l’organisme municipal, a déclaré qu’il installait des jeux vidéo qui, cependant, étaient totalement dépourvus de certification et de titres autorisant « . Ici cependant, les premiers problèmes se posent : par exemple, le jeu vidéo d’une borne est certifié et homologué selon certaines règles, dont l’immuabilité du logiciel. Mais un jeu vidéo moderne est évidemment mis à jour par le fabricant même toutes les semaines et il serait donc impossible de rentrer dans cette clôture légale.

La note précise toutefois un autre élément soulevé par certains administrateurs de bars eSports : la légitimité des salons du jeu vidéo où il est possible d’essayer des jeux vidéo. « En raison de ce qui précède, il s’ensuit que tous les événements du secteur, y compris les salons thématiques et les jeux dans les salles LAN elles-mêmes, ne sont en aucun cas compromis s’ils se déroulent dans le respect des règles du secteur et que les nouvelles diffusées ne répondent pas à la réalité des faits », lit-on.