Comment fonctionnent les drones civils qui larguent des bombes, modifiés et utilisés par la résistance ukrainienne

La résistance ukrainienne utilise des drones civils modifiés pour transporter et larguer de petites bombes. Son efficacité est démontrée dans une vidéo.

La guerre en Ukraine est également menée avec des armes non conventionnelles, telles que de petits drones civils pour la vidéo et les photographies converties à des fins militaires. En témoigne une vidéo dramatique diffusée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, dans laquelle on voit l’un de ces avions atteindre un avant-poste russe et le frapper avec une précision chirurgicale à travers de petites grenades VOG-17 de l’ère soviétique spécialement modifiées. Dans la vidéo diffusée par Visegrad 24, l’attaque ukrainienne est particulièrement meurtrière ; l’un des engins explosifs largués par le drone pénètre dans le toit ouvrant d’une voiture, se retrouvant directement dans l’habitacle. Compte tenu de leur puissance limitée, ces armes « improvisées » ne sont certes pas en mesure d’influencer l’issue du conflit, mais elles représentent néanmoins une ressource stratégique précieuse pour la résistance ukrainienne.

Crédit : Chris Owen / Visegrad 24 / Twitter

Comment les drones civils sont modifiés

Comme l’a précisé sur Twitter l’expert en armement Chris Owen, le drone qui a attaqué l’avant-poste russe devait avoir une taille similaire ou supérieure à un Phantom 3, un avion photo et vidéo populaire pesant environ 1,3 kilogramme, vitesse maximale de 16 mètres par seconde. , ascension maximale de 5 mètres par seconde et un temps de vol approximatif de 25 minutes. Pour transporter et larguer la petite bombe, le drone utilisé par les Ukrainiens a été spécialement modifié avec des pièces imprimées en 3D. Owen dit qu’un tel drone peut facilement transporter une grenade VOG-17 (également modifiée avec une « ailette » imprimée en 3D) pesant environ 350 grammes. La vidéo montre le drone ukrainien attaquant deux fois l’avant-poste russe ; dans la première partie, l’avion s’approche d’un complexe résidentiel occupé et largue la bombe parmi les soldats russes. Dans la seconde, il centre en entier le toit ouvrant de la voiture, sur lequel était peint le fameux « Z », symbole de la propagande du Kremlin. Puisqu’un drone de cette taille peut transporter au plus une de ces grenades, il n’est pas clair si deux grenades différentes ont été utilisées dans cette attaque, si un drone plus gros a été utilisé ou si le même drone a effectué deux raids consécutifs après avoir été réinitialisé. De tels drones avaient déjà été exploités pendant la guerre en Syrie, mais deviennent de plus en plus importants en Ukraine. Les opérateurs les font voler à plusieurs centaines de mètres, où ils sont difficiles à voir et à percevoir.

La grenade VOG-17 embarquée sur des drones

La VOG-17 est une grenade à fragmentation de 30 × 120 mm de l’ère soviétique, l’une des principales munitions du lance-grenades automatique AGS-17 Plamya, également de la période soviétique. Comme l’indique Owen, la bombe a une portée effective de 7 mètres et peut couvrir une superficie de 150 mètres carrés. Contenant seulement 36 grammes d’explosifs, le VOG-17 n’est pas efficace pour endommager gravement les véhicules lourds et légers, mais il peut neutraliser l’infanterie, comme le montre la vidéo publiée par Visegrad 24. Dans les images dramatiques, nous voyons un premier soldat s’effondrer sur le sol à proximité de la détonation de la première grenade; dans le deuxième clip de la vidéo, celui dans lequel la voiture est centrée, seul un soldat blessé parvient à sortir du véhicule. De telles grenades sont largement disponibles en Ukraine et il n’est pas étonnant qu’elles soient largement utilisées pour contrer l’agression russe. La grenade VOG-17 est particulièrement précise grâce à un appendice d’aile imprimé en 3D, qui lui permet de tomber à l’endroit exact souhaité par l’opérateur. Les drones plus gros peuvent transporter des grenades lourdes – comme le RKG-3 antichar d’un kilogramme – capables de détruire même des véhicules blindés.