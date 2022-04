Ce n’est pas vrai que la race de chien nous dit tout sur son comportement

Cela a été découvert par une équipe de recherche américaine dans le cadre d’une enquête génétique impliquant plus de 2 000 chiens de races pures et mixtes.

La race d’un chien nous dit-elle vraiment tout sur son comportement ? La question a été posée par des chercheurs de la Chan Medical School de l’Université du Massachusetts à Worcester, aux États-Unis, qui, dans le cadre d’une enquête génétique, qui a impliqué plus de 2 000 chiens de 78 races différentes, ont découvert comment les traits de comportement des meilleurs hommes ami ne sont pas vraiment spécifiques à une race. En d’autres termes, la diversité génétique des chiens peut expliquer certaines différences dans leur tempérament, mais la race de chien à elle seule ne prédit pas exactement quel est leur comportement. Les résultats de la recherche, qui viennent d’être publiés dans un nouvel article sur Sciencecontrairement à ce que beaucoup supposaient jusqu’ici à propos des races canines, souvent confinées à des stéréotypes utilisés pour expliquer pourquoi certains chiens sont plus agressifs, obéissants ou affectueux que d’autres.

Par exemple, expliquent les chercheurs, un golden retriever n’est qu’un tout petit peu plus susceptible d’être un chien amical qu’un chien d’une autre race. « Bien que l’affection soit un trait que l’on associe couramment aux golden retrievers, nous avons découvert que les critères qui définissent un golden retriever sont ses caractéristiques physiques : la forme de ses oreilles, la couleur et la qualité de son pelage, sa taille, et non s’il est un chien amical ou non – a déclaré le professeur Elinor Karlsson, auteur de recherche principal et professeur de médecine moléculaire à la faculté de médecine Chan de l’Université du Massachusetts. Bien que la génétique joue un rôle dans la personnalité de chaque chien, une race de chien spécifique n’est pas un bon prédicteur de ces traits.« .

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé des études d’association à l’échelle du génome des chiens pour rechercher des variations génétiques communes qui pourraient prédire des traits de comportement spécifiques chez 2 155 chiens de races pures et mixtes. En combinant ces données avec les réponses à 18 385 sondages remplis par les propriétaires d’animaux de compagnie au sujet de leurs chiens, les chercheurs ont identifié 11 loci génétiques fortement associés au comportement canin, mais aucun d’entre eux n’était spécifique à la race.

Selon les résultats, la race n’explique que 9% de la variation comportementale chez les chiens individuels. Pour certains traits de comportement, en particulier, l’âge ou le sexe du chien se sont avérés être les meilleurs prédicteurs. « La plupart des comportements que nous considérons comme caractéristiques de races de chiens modernes spécifiques surviennent probablement de milliers d’années d’évolution du loup au chien sauvage au chien domestique et, enfin, aux races modernes – a ajouté Karlsson dans un article lié à la publication -. Ces traits héréditaires précèdent de milliers d’années laNotre concept de races de chiens modernes « .