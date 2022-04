La République centrafricaine suit El Salvador en faisant du Bitcoin une monnaie officielle

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? El Salvador n’est plus le seul pays au monde où Bitcoin est une monnaie officielle. Rejoindre la nation sud-américaine est la République centrafricaine (RCA), qui a maintenant approuvé la crypto-monnaie comme monnaie légale.

Un projet de loi régissant l’utilisation de Bitcoin a été adopté à l’unanimité par le Parlement la semaine dernière, écrit Reuters.

Bien qu’elle soit riche en ressources naturelles telles que l’or et l’uranium, la RCA est l’un des pays les plus pauvres du monde et est en proie à une guerre civile depuis 2012. Elle utilise actuellement le franc CFA soutenu par la France comme monnaie, tout comme six autres anciens pays. Colonies françaises d’Afrique.

Ce qui est particulièrement étrange dans le fait que la RCA adopte le Bitcoin comme monnaie officielle, c’est que seulement 11 % des 4,8 millions d’habitants ont accès à Internet, note The Verge.

L’ancien Premier ministre centrafricain Martin Ziguele, aujourd’hui député de l’opposition, a déclaré que le projet de loi signé par le président Faustin Archange Touadera avait été approuvé « par proclamation ».

On suppose que cette décision pourrait être liée aux relations étroites de la RCA avec la Russie – c’était l’un des 35 pays qui se sont abstenus lors d’un vote des Nations Unies condamnant l’invasion de l’Ukraine par la Russie – tout en sapant le CFA et la France.

« Le contexte, compte tenu de la corruption systémique et d’un partenaire russe faisant face à des sanctions internationales, encourage la suspicion », a déclaré l’analyste français Thierry Vircoulon à l’agence de presse AFP.

#BitcoinHighlights | @Blockstream et @bitfinex aider El Salvador à offrir 1 milliard de dollars #Bitcoins lien à construire #BitcoinCity. Le FMI n’était pas content. En savoir plus -> https://t.co/9GpN0Gj3Z8 – James Caw (@jamescaw) 29 avril 2022

El Salvador est entré dans l’histoire l’année dernière lorsqu’il a adopté sa loi Bitcoin en juin et que la crypto-monnaie a eu cours légal en septembre. Le gouvernement a fait face à de nombreuses critiques de citoyens et d’organisations à propos de cette décision, notamment la Banque mondiale, qui a refusé d’aider à la mise en œuvre, et le Fonds monétaire international (FMI), qui a exhorté le pays à abandonner le Bitcoin en tant que monnaie officielle. Mais El Salvador n’abandonne pas la crypto ni ses projets de construction de Bitcoin City.