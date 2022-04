Le télescope Webb de la NASA est entièrement focalisé et prêt pour la mise en service de l’instrument

Très attendu : la NASA a déclaré que les performances optiques de la lunette continuent de dépasser leurs prévisions les plus optimistes. En fait, l’agence a déclaré que la qualité de l’image est « limitée par la diffraction », ce qui signifie que la finesse est aussi bonne que physiquement possible compte tenu de la taille de Webb.

Le télescope spatial James Webb de la NASA a terminé avec succès la septième et dernière étape de l’alignement du télescope et est prêt à passer à la phase de mise en service des instruments scientifiques.

En annonçant le jalon, l’agence spatiale a déclaré avoir confirmé que Webb est capable de capturer des images nettes et bien ciblées avec chacun de ses quatre instruments scientifiques embarqués : la caméra proche infrarouge (NIRCam), le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) et le capteur de guidage fin / imageur proche infrarouge, l’instrument infrarouge moyen (MIRI) et le spectrographe sans fente (FGS/NIRISS).

En d’autres termes, les miroirs de Webb dirigent une lumière entièrement focalisée de l’espace vers chaque instrument, et chaque instrument capture des images en utilisant la lumière qui leur est délivrée.

Scott Acton, scientifique de détection et de contrôle du front d’onde Webb chez Ball Aerospace, est déjà enthousiasmé par ce que Webb propose. « Ces images ont profondément changé ma façon de voir l’univers. Nous sommes entourés d’une symphonie de la création ; il y a des galaxies partout ! J’espère que tout le monde dans le monde pourra les voir.

Webb est maintenant prêt à passer à la phase de mise en service des instruments scientifiques. Des spécialistes sont arrivés au Centre des opérations de mission du Space Telescope Science Institute de Baltimore pour superviser les travaux. Sauf problème imprévu, la mise en service devrait prendre environ deux mois.

Les opérations scientifiques devraient commencer cet été.