Ce régime peut vous aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé

Pour le suggérer, c’est le gérontologue Valter Longo qui a identifié comment la consommation de certains aliments affecte le vieillissement et la durée d’une vie saine.

C’est ce qu’on appelle le « régime de longévité » et promet une vie plus longue et plus saine, fournissant une base solide pour les recommandations nutritionnelles et les recherches futures. Pour la développer, c’est le gérontologue Valter Longo de l’Université de Californie du Sud qui, avec sa collègue Rozalyn Anderson de l’Université de Winsconsin, a défini « une approche multi-piliers » adaptée à l’âge et à la santé, qui offrirait les meilleures chances de maximiser la durée de nos vies individuelles.

Pour décrire cette approche, Longo et son collègue ont examiné une série de recherches sur la nutrition et la longévité chez une variété d’êtres vivants, en les reliant à notre propre espèce. « Nous avons exploré le lien entre les nutriments, le jeûne, les gènes et la longévité chez les espèces à courte durée de vie et avons lié ces liens à des études cliniques et épidémiologiques chez les primates et les humains, y compris les centenaires. – a expliqué Longo -. En adoptant une approche basée sur plus d’un siècle de recherche, nous pouvons commencer à définir un régime de longévité qui ne soit pas une restriction alimentaire destinée uniquement à entraîner une perte de poids, mais un mode de vie axé sur le ralentissement du vieillissement.« .

Cette approche, décrite dans un article qui vient de paraître sur Cellule, est basé sur des choix alimentaires qui comprennent « beaucoup de légumineuses, de grains entiers et de légumes ; quelques poissons; pas de viande rouge ou charcuterie et peu de viande blanche ; faible en sucre et grains raffinés; de bons niveaux de noix et d’huile d’olive et un peu de chocolat noir », a précisé l’expert, rapportant certaines des caractéristiques clés du régime optimal. Celles-ci impliquent donc un apport modéré à élevé en glucides provenant de sources non raffinées, un apport faible mais suffisant en protéines provenant en grande partie de sources végétales et suffisamment de graisses végétales pour fournir environ 30 % des besoins énergétiques.

Idéalement, indiquent les deux experts, les repas de la journée devraient tous avoir lieu dans une fenêtre de 11 à 12 heures, permettant ainsi une période de jeûne quotidienne. Un cycle de 5 jours d’un régime à jeun ou imitant le jeûne devrait également être fourni tous les 3-4 mois, ce qui « peut également aider à réduire la résistance à l’insuline, la pression artérielle et d’autres facteurs de risque pour les personnes présentant un risque accru de maladies ».

Les perspectives du régime longévité

La prochaine étape de la recherche sur le régime de longévité sera une étude sur 500 personnes qui aura lieu dans le sud de l’Italie. « Le régime de longévité présente des similitudes et des différences avec le régime méditerranéen souvent adopté dans les « zones bleues » du super vieillissement, notamment en Sardaigne, mais aussi à Okinawa, au Japon, et à Loma Linda, en Californie. – a indiqué Longo -. Les régimes alimentaires courants dans ces communautés connues pour un grand nombre de personnes de 100 ans et plus sont souvent en grande partie à base de plantes ou de poisson et sont relativement pauvres en protéines. Mais le régime longévité représente une évolution de ces « régimes centenaires »« .

Comme indiqué, en plus des caractéristiques générales, le régime longévité est adapté aux individus en fonction du sexe, de l’âge, de l’état de santé et de la génétique. « Par exemple, les personnes de plus de 65 ans peuvent avoir besoin d’augmenter leur apport en protéines pour contrer la fragilité et la perte de masse corporelle maigre.» souligne l’expert, rapportant comment ses études ont montré que des quantités de protéines plus élevées sont meilleures pour les personnes de plus de 65 ans mais pas optimales pour les moins de 65 ans.

En ce sens, a conclu Longo, il reste d’une importance fondamentale de personnaliser son alimentation avec l’aide d’un expert en nutrition qui peut définir « un plan qui se concentre sur de petits changements à apporter tout au long de la vie, plutôt que sur de grands changements qui entraîneront une perte grave et nocive de graisse corporelle et de masse maigre, suivie d’une récupération de la graisse perdue, une fois que la personne aura quitté le régime très restrictif. Ces petits changements, à titre préventif, aideront à prévenir la morbidité en soutenant notre santé à un âge avancé« .