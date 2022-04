Parce qu’hier, WhatsApp a cessé de fonctionner

Hier soir, WhatsApp a cessé de fonctionner pour tous les utilisateurs. Qu’est-ce qui a causé ce problème technique qui vous a empêché de discuter ?

Hier soir, WhatsApp a recommencé à avoir des problèmes de connexion qui l’ont rendu impossible à utiliser. Les problèmes, qui ont duré plusieurs minutes, ont probablement été générés par un problème technique qui a dû affecter les serviteurs du service de messagerie. Depuis un certain temps, en effet, les serveurs de l’application semblent être hors ligne et les utilisateurs ne peuvent plus envoyer et recevoir de messages, d’images et de vidéos. La possibilité d’appeler était également évidemment interdite jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Pourquoi WhatsApp ne fonctionnait pas

Une perturbation technique qui aurait conduit à un arrêt complet du service aurait pu peser sur les serveurs de l’entreprise. Les détails de cet accroc ne sont pas clairs, mais la société vient d’expliquer sur son profil Twitter que le problème était réel. « Vous remarquerez peut-être des problèmes avec WhatsApp en ce moment », lit-on dans le tweet envoyé par l’entreprise. « Nous en sommes conscients et travaillons pour que tout fonctionne à nouveau. Nous vous tiendrons au courant et en attendant, merci pour votre patience. » Quelques minutes plus tard, le profil a de nouveau tweeté : « Nous sommes de retour en ligne. »

Il est difficile d’imaginer pourquoi les serveurs WhatsApp ont cessé de fonctionner. Un test raté pourrait être la cause de la panne soudaine, comme cela s’est produit plusieurs fois dans le passé. Or les travaux d’unification des infrastructures des principaux services aux mains de Zuckerberg (Facebook, WhatsApp et Instagram) auraient pu entraîner une surcharge excessive des serveurs, qui ont inévitablement cessé de fonctionner. Bref, on ne connaîtra sans doute jamais la vraie raison, mais en attendant, heureusement, la baisse n’a pas duré 24 heures comme dans le cas du pépin technique de Facebook l’an dernier.