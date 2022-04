Star Wars : Obi-Wan Kenobi et Jedi : Fallen Order | Quand ont-ils lieu et comment se connectent-ils ?

La suite de Star Wars Jedi : Fallen Order a déjà été officiellement annoncée. Certaines rumeurs suggèrent que son histoire sera liée à la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi, bien que toutes ces informations n’aient été confirmées par aucune des parties. Ce qui est possible, c’est de chercher les points communs entre le premier titre et la fiction Disney+, même si a priori il n’y a pas de lien direct entre l’un et l’autre.

La première coïncidence est que chronologiquement et thématiquement ils sont situés très proches. L’Ordre Jedi a succombé et les quelques survivants sont chassés par l’Empire Galactique, qui est à l’apogée de sa puissance. Cal Kestis et Obi-Wan Kenobi vivent cachés, bien que leurs motivations soient différentes. Le premier d’entre eux a vécu l’Ordre 66 alors qu’il n’était encore qu’un jeune Padawan, tandis que Kenobi était déjà un maître au moment où Palpatine a mis son sombre plan en pratique.

A cinq ans d’intervalle, la forteresse et les inquisiteurs

Si nous regardons l’époque à laquelle se déroulent les deux histoires, nous découvrirons que Star Wars Jedi : Fallen Order se déroule 14 ans avant la bataille de Yavin (celle qui s’est terminée par la destruction de la première étoile de la mort aux mains de Luke Skywalker dans Una New Hope). Au lieu de cela, la mini-série Lucasfilm se déroule cinq ans plus tard, 9 ans avant la bataille de Yavin. On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de Cal Kestis dans le deuxième volet du titre, ce qui signifie qu’on ne sait pas s’il se déroulera dans un temps bien plus proche de celui d’Obi-Wan Kenobi. Pas si Cal vivra pour en parler.

Star Wars : Rebels a réintroduit les Imperial Inquisitors, un groupe au service de Dark Sidious qui était déjà présent dans l’ancien canon, mais que Dave Filoni a sauvé pour sa série animée. Dans Star Wars Jedi: Fallen Order, le protagoniste Jedi combat les deuxième et troisième sœurs, tandis que nous avons notre premier aperçu de la forteresse impériale de l’inquisition, la même que celle présentée dans la bande-annonce d’Obi-Wan Kenobi.

La Forteresse de l’Inquisition dans Star Wars Jedi: Fallen Order.

Sans surprise, l’intrigue de la série tournera autour de ces chasseurs de Jedi, qui traqueront l’ancien maître d’Anakin Skywalker. Aucun de ceux qui apparaissent dans le jeu ne répétera pour des raisons narratives que nous nous dévoilerons pour ne pas gâcher les surprises.

Les inquisiteurs impériaux qui sont confirmés dans Obi-Wan Kenobi sont le Grand Inquisiteur, un personnage qui a fait ses débuts dans Rebels. Le Cinquième Frère a également été introduit dans la série animée, tandis que Reva (Third Sister) fait ses débuts dans la nouvelle série. Dans le teaser, nous voyons un autre inquisiteur dont le nom ou l’identité n’a pas encore été révélé.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera diffusé sur Disney+ le 27 mai. Chez Netcost on passe en revue les 5 personnages qu’on aimerait revoir dans la série.