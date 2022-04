Comment fonctionnent les masques de vache qui éliminent le méthane (et le prince Charles les aime)

Développés par le britannique Zelp (Zero Emission Livestock Project), ils captent les gaz émis par le bétail et ont trouvé un grand partisan dans le Prince de Galles.

Le masque pour vaches qui élimine le méthane / Zelp

Parmi les solutions les plus innovantes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre la crise climatique, certains scientifiques travaillent sur des solutions pas tout à fait conventionnelles. L’un d’eux est un dispositif portable innovant pour vaches, une sorte de masque pour bovins capable de neutraliser le méthane émis par les animaux lors de l’expiration. Son développement est dû à l’équipe britannique de Zelp (Zero Emission Livestock Project), une startup du Royal College of Arts de Londres, dont les scientifiques, ingénieurs et vétérinaires ont étudié un moyen de réduire l’impact du gaz méthane grâce à des technologies d’avant-garde. Le masque de vache pionnier est l’un des quatre lauréats du prix « Terra Carta Design Lab » décerné cette semaine par un panel d’experts, dont l’ancien designer Apple Jony Ive et le prince Charles.

Comment fonctionnent les masques de vache

Ces masques spéciaux, une fois portés autour de la tête de l’animal, utilisent une technologie qui capte le méthane émis lors de l’expiration et, grâce à un catalyseur, l’oxyde, le libérant sous forme de dioxyde de carbone et de vapeur d’eau. « Technologie – expliquer les développeurs de Zelp – suit la réduction du méthane et les données clés pour les agriculteurs, telles que le bien-être des animaux, l’efficacité et les mesures de fertilité« .

L’utilisation de l’appareil, assurent les concepteurs, n’implique aucun changement dans l’alimentation des animaux, dans leur rumination et dans l’interaction du troupeau, et est capable de réduire d’environ 60% les émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui, Contrairement à ce que l’on pense, c’est l’un des polluants les plus puissants de l’atmosphère, avec un potentiel en termes de réchauffement climatique environ 80 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone dans les 20 premières années suivant son émission.

Les bovins, comme les autres ruminants, ignorent malheureusement les responsables de la production de ce polluant dangereux, car, dans leur système digestif, et en particulier dans la partie appelée le rumen, ils possèdent diverses bactéries capables de digérer les fibres végétales et de produire du méthane (méthanogènes) . . Ce gaz est continuellement libéré par les ruminants, par l’expiration et les rots, et dans une moindre mesure par les flatulences, représentant une part importante des émissions globales de méthane. On estime que chaque vache, ruminant et éructant, produit environ 500 litres de méthane par jour.

Le prince Charles était l’un des principaux partisans du masque de vache et s’est entretenu avec le concepteur de l’appareil lors de sa rencontre avec les inventeurs, intrigués par l’opération. Francisco Norris, fondateur de Zelp, a déclaré que c’était un « grand honneur » pour lui de pouvoir parler au prince après lui avoir montré son incroyable invention. Lui et les trois autres lauréats du prix vont à environ 65 000 euros et surtout la possibilité d’avoir Ive comme superviseur du développement, avec d’autres membres de l’Initiative des marchés durables créée par le prince Charles.