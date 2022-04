La version unifiée de OneNote serait proche de son lancement

L’année dernière, en plus d’annoncer Windows 11, il était également question du renouvellement de la boutique et du renouvellement de OneNote. Ce dernier est d’une grande importance lors de l’élimination des doublons de cette application. Dans Windows 10, nous avions les applications UWP et x86, deux versions différentes avec des fonctionnalités différentes. Microsoft a décidé de les unifier et ils travaillent depuis.

Le nouveau OneNote est sur le point de

Microsoft souhaite créer une seule application OneNote pour Windows, mais la société ne souhaite pas perturber la base de consommateurs. Microsoft prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au bureau OneNote et de le mettre à jour avec Fluent Design inspiré de Windows 11, Mica et des coins arrondis.

Dans le cadre des efforts visant à unir plusieurs applications OneNote en une seule nouvelle version, la société prévoit de retirer et de remplacer « OneNote pour Windows 10 » par le client de bureau actuel qui sera mis à jour avec le nouveau style visuel et les fonctionnalités de l’application OneNote. offerts dans le Microsoft Store.

Microsoft ne travaille pas sur une troisième application

Comme mentionné, les responsables ont indiqué qu’il était prévu d’ajouter des fonctionnalités UWP à l’application Win32 OneNote. Pendant ce temps, les deux applications continueront de fonctionner sur Windows 11 et Windows 10, ce qui signifie que la migration n’affectera pas les utilisateurs, du moins pour le moment.

Dans les commentaires de Reddit, les responsables de Microsoft ont confirmé que l’entreprise teste désormais cette nouvelle mise à jour en interne et qu’elle arrivera bientôt « avec des visuels mis à jour ».

« Votre patience sera payante, les mises à jour sont testées au moment où j’écris ce message »

Bien que l’application UWP soit là pour rester jusqu’en octobre 2025, la société recommande le client de bureau aux utilisateurs. En effet, OneNote UWP cessera de recevoir de nouvelles fonctionnalités car l’accent est mis sur l’application de bureau OneNote.