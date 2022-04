La pilule pipi en fuite pourrait bientôt devenir un médicament en vente libre

Le médicament, déjà disponible pour le traitement de la vessie hyperactive chez les femmes, est actuellement en cours d’évaluation au Royaume-Uni, où la MHRA pourrait le rendre dispensable sans ordonnance.

Une pilule pour traiter l’hyperactivité vésicale chez les femmes pourrait bientôt devenir un médicament en vente libre et être vendue dans les pharmacies britanniques sans ordonnance. Le médicament, baptisé Aquitte, fait en effet l’objet d’une nouvelle évaluation par l’organisme de réglementation britannique, qui demande aux médecins et aux femmes souffrant de cette affection de donner leur avis sur la possibilité de rendre le médicament dispensable sans la présentation d’aucun type de prescription médicale.

Au Royaume-Uni, on estime qu’une femme sur six présente des symptômes associés à une vessie hyperactive, tels qu’une fréquence élevée des mictions (pollakiurie) et le besoin d’uriner plusieurs fois pendant la nuit (nycturie). La reclassification du médicament permettrait un accès plus facile au médicament et réduirait l’écart de santé entre les sexes. « Lorsqu’il s’agit de questions délicates comme le contrôle de la vessie, parler à un médecin de famille peut être un obstacle à la recherche d’aide pour certaines femmes. – a déclaré dans un communiqué la ministre de la santé des femmes, Maria Caulfield -. Le reclassement d’Aquiette permettrait aux femmes d’accéder aux médicaments vitaux sans avoir besoin d’une ordonnance« .

L’hyperactivité vésicale est un problème qui a un impact négatif profond sur la vie des personnes, non pas sur le plan du bien-être physique, mais aussi sur le plan psychologique, relationnel et sexuel, ainsi que sur les activités quotidiennes, professionnelles et de loisirs. L’anxiété liée à la peur de ne pas pouvoir contrôler la situation augmente les symptômes eux-mêmes et peut entraîner une augmentation des niveaux de stress, une mauvaise qualité du sommeil et augmenter le risque de dépression. L’impact le plus important est associé à l’incontinence urinaire, dont souffrent majoritairement les femmes et qui a tendance à augmenter avec l’âge. « J’encourage toutes les femmes qui ont vécu ces symptômes à faire entendre leur voix en répondant à la demande de preuves», a ajouté le ministre Caulfield.

Si le médicament est reclassifié, les médecins de famille recevront du matériel qui leur permettra d’identifier les personnes ayant une vessie hyperactive et qui peuvent recevoir le médicament en toute sécurité. « Vivre avec une vessie hyperactive peut être extrêmement difficile, c’est pourquoi il est si important d’écouter autant de personnes et de groupes de femmes que possible. – a déclaré le Dr Laura Squire, responsable de la qualité et de l’accès aux soins de santé à la MHRA -. Nous travaillons dur pour améliorer l’accès aux médicaments là où il est sûr de le faire« .