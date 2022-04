Avons-nous atteint le pic d’abonnement ? Les ménages américains cessent de s’abonner à des services de streaming supplémentaires

Pourquoi c’est important : l’histoire d’amour des consommateurs avec les services de streaming est-elle en train de décliner ? Suite à l’annonce que Netflix a vu son nombre d’utilisateurs diminuer pour la première fois en plus d’une décennie, un nouveau rapport montre que les ménages américains ont maintenant cessé d’ajouter à leur liste d’abonnements au streaming après près de deux ans de croissance constante.

Des streamers tels que Netflix ont vu leurs bénéfices et leur nombre d’utilisateurs exploser en 2020 alors que les gens étaient obligés de rester à l’intérieur pendant les fermetures mondiales. À un moment donné, la capitalisation boursière de Netflix était supérieure à celle de Disney, bien que ce dernier vaut désormais plus du double de son concurrent en streaming (88 milliards de dollars contre 210 milliards de dollars).

Mais à l’exception de la Chine, les fermetures sont terminées et de nombreuses personnes ont repris une vie professionnelle normale, ce dont la plupart ne sont pas satisfaits. Et cela a contribué à une stabilisation du nombre de services de streaming auxquels les gens s’abonnent.

Bloomberg rapporte qu’une enquête trimestrielle de la société de recherche Kantar montre que le nombre de services à la demande accessibles par ménage est resté à 4,7 entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. La dernière fois que ce nombre est resté le même d’un trimestre à l’autre, c’était entre le premier trimestre 2020 et T2 2020, quand c’était trois par ménage.

Nous avons vu la couronne de streaming de Netflix commencer à glisser récemment. La société a perdu 200 000 abonnés depuis le début de l’année, ce qu’elle attribue aux partageurs de mots de passe, à la concurrence accrue et à son retrait du marché russe. Il y a également eu la hausse des prix en janvier qui, selon elle, lui a coûté 600 000 abonnés aux États-Unis et au Canada.

L’entreprise doit également faire face à la hausse du coût de la vie qui a vu beaucoup se serrer la ceinture. Un autre facteur à l’origine de la chute des utilisateurs est son habitude d’annuler des émissions populaires ; Raising Dion est devenu le dernier à rejoindre une très longue liste. C’était peut-être il y a un moment, mais cet écrivain n’a toujours pas pardonné à Netflix d’avoir annulé Santa Clarita Diet et Altered Carbon.

Netflix, qui se dit désormais ouvert aux niveaux moins chers financés par la publicité, a vu le cours de son action chuter de près de 600 dollars au début de l’année à 198 dollars.

Warner Bros. Discovery a annoncé la semaine dernière que CNN+ fermait un mois seulement après son lancement – ​​moins de 10 000 personnes le regardaient quotidiennement. Même Quibi a réussi à s’accrocher à la vie pendant sept mois avant d’être mis hors de sa misère en 2020.

« Attendez-vous à voir un taux de désabonnement et de changement plus élevé, car les consommateurs sont plus sélectifs sur ce qu’ils regardent », indique le rapport de Kantar. « Cela peut être plus difficile pour les nouveaux entrants sur le marché, comme CNN+, qui auront du mal à justifier leur valeur sur un marché déjà saturé. »

Une lueur d’espoir pour Netflix est la quatrième saison de son émission phare, Stranger Things, qui commence le mois prochain. À une époque où l’on dit qu’il limite les dépenses en contenu original, l’émission aurait coûté 30 millions de dollars par épisode à réaliser. Mais comme le fait The Mandalorian pour Disney Plus, le nombre d’abonnés nouveaux/anciens que Stranger Things 4 attire pourrait en valoir la peine.

Crédit d’en-tête : CardMapr