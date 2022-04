Nvidia a déclaré tester un GPU de la série RTX 40 qui nécessite jusqu’à 900 watts

Moulin à rumeurs : Nvidia pourrait préparer un GPU monstre qui aura besoin de deux connecteurs d’alimentation PCIe 5.0 ; peut-être un successeur de Titan RTX basé sur l’architecture Ada Lovelace. Au moins, les rumeurs jusqu’à présent semblent indiquer des spécifications beaucoup plus normales pour le reste de la série RTX 4000, il y a donc toujours de l’espoir que les joueurs n’auront pas besoin d’une petite centrale électrique pour alimenter les GPU de nouvelle génération de Team Green.

Avec la carte graphique RTX 3090 Ti, Nvidia a tiré le meilleur parti possible de l’architecture Ampere en augmentant la limite de puissance à 450 watts. Des tests indépendants ont également révélé que la carte est étonnamment efficace lorsque la limite de puissance est fixée à 300 watts plus raisonnables.

L’architecture Ada Lovelace de nouvelle génération est toujours entourée de mystère, mais cela n’a pas empêché la rumeur de donner des indices sur ce à quoi s’attendre. Selon le notoire leaker de Twitter @kopite7kimiNvidia pourrait préparer un GPU monstre qui éclipsera le RTX 3090 Ti à bien des égards.

Plus précisément, la société testerait un GPU AD102 complet avec un TGP de pas moins de 900 watts, des vitesses d’horloge plus élevées et 48 gigaoctets de mémoire GDDR6X. La carte de test serait livrée avec deux connecteurs d’alimentation PCIe 5.0 à 16 broches, contrairement au RTX 3090 Ti qui est livré avec un seul connecteur.

Cela pourrait être le premier produit Nvidia Titan depuis des années ou simplement une indication que les charges transitoires et les pointes de puissance sur les échantillons d’ingénierie sont trop élevées pour être gérées avec un seul connecteur d’alimentation à 16 broches. Les dispositions qui fuient pour les cartes de référence de la série RTX 4000 n’en incluent qu’une seule et sont par ailleurs très similaires aux conceptions de référence Ampere. Le pire scénario est celui où le concept ridicule du poisson d’avril d’il y a un an se concrétisera en un produit réel.

Kopite7kimi indique que le reste de la gamme RTX 4000 aura des cotes TGP similaires à celles de leurs prédécesseurs Ampere. Mais plus important encore, le RTX 4080 pourrait être livré avec 16 gigaoctets de mémoire GDDR6X tandis que le RTX 4070 arborera 12 gigaoctets de GDDR6. Ce ne sont que des spécifications préliminaires et donc sujettes à des modifications ultérieures, mais ce serait une amélioration bienvenue par rapport à la série RTX 3000.

La gamme de la série GeForce RTX 4000 devrait être dévoilée cet automne et pourrait être les premiers GPU Nvidia conçus avec l’aide de l’IA. En attendant, les fabricants de blocs d’alimentation se préparent pour cette nouvelle génération de cartes graphiques gourmandes en énergie. Le seul modèle que nous ayons vu en stock jusqu’à présent est le Gigabyte GP-UD1000GM chez Newegg, avec un prix de 189,99 $.