Des dizaines de phoques retrouvés morts sur les rives de la mer Caspienne, une enquête sur les causes est en cours

La découverte a été confirmée par les inspecteurs de poissons du Kazakhstan qui parcourent la zone côtière à la recherche d’autres animaux morts.

Des dizaines de phoques ont été retrouvés morts sur la côte ouest kazakhe de la mer Caspienne, près du barrage d’alimentation en eau du champ pétrolier de Karazhanbas, dans la province de Mangystau. La découverte a été confirmée par les inspecteurs des pêches de l’État, en réponse aux informations publiées sur les réseaux sociaux concernant 50 carcasses de phoques échouées près du barrage. « Les agences environnementales locales enquêtent sur la cause du décès », a déclaré mercredi le comité des pêches du ministère de l’Ecologie, de la Géologie et des Ressources naturelles.

« Le 26 avril, les inspecteurs ont confirmé la découverte de 22 phoques morts à divers endroits, éloignés les uns des autres le long de la côte. L’état de décomposition des carcasses pourrait compliquer l’examen médico-légal », a indiqué le ministère. Les inspecteurs de l’État, ainsi que les forces de l’ordre et les agences environnementales de la région, parcourent la zone côtière à la recherche d’autres animaux morts. Les échantillons d’eau et de sol prélevés, ainsi que les carcasses de phoques, seront remis au Service d’Ecologie et au Service Vétérinaire pour analyse en laboratoire.

Comme indiqué, les découvertes ont eu lieu à proximité d’un champ pétrolifère dans la province de Mangyastau, où plusieurs événements de mort massive se sont déjà produits dans le passé qui ont affecté les phoques Capsio, une espèce qui en octobre 2008 a été reclassée par « Vulnérable » à « en danger » sur la liste rouge des espèces menacées par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les premiers décès de masse ont été enregistrés en 2000, lorsque les décès ont été attribués au virus de la maladie de Carré qui a coûté la vie à 12 000 personnes. En 2006, le même virus a tué 330 phoques, puis près de 1 000 en 2007 et plus de 350 en 2009.

En mars 2010, le vice-ministre kazakh de la protection de l’environnement a déclaré que la population de phoques de Capsio diminuait rapidement en raison de la pêche intensive, privant les phoques de leur principale source de nourriture, comme les poissons et les crustacés. Jusqu’à il y a un siècle, on estimait qu’il y avait 1,5 million de phoques dans les eaux de la Caspienne, qui dans les années 1980 était réduite à seulement 400 000 spécimens. Actuellement, l’UICN estime une population d’environ 68 000 individus adultes.

Le phoque de la Caspienne est la seule espèce de mammifère de la mer Capsienne et ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. La plupart des spécimens vivent de mai à septembre dans la zone sud, puis migrent vers le nord pour se reproduire et élever leurs petits.