La Xbox Series X / S rapporte plus d’argent que toutes les autres consoles au premier trimestre 2022

TL; DR : Aux États-Unis, la série Xbox de Microsoft était la plate-forme matérielle la plus vendue au premier trimestre 2022 en dollars, tandis que la Nintendo Switch était en tête en termes d’unités vendues. La PlayStation 5 de Sony est à la traîne en raison de ses problèmes de disponibilité persistants. Pendant ce temps, les dépenses globales en jeux vidéo et en matériel de jeu sont en baisse de 8 % par rapport au premier trimestre 2021.

Les consoles, tout comme les cartes graphiques, ont été en proie à une disponibilité fragmentaire et à des prix insensés en raison de la pénurie mondiale de puces et des scalpers. Alors que la Xbox Series S et la Nintendo Switch sont plus faciles à obtenir depuis un certain temps maintenant, la PlayStation 5 reste plus rare que jamais.

L’achat d’une Xbox Series X peut encore être une épreuve 17 mois après sa sortie, mais la situation s’est améliorée car la console peut parfois être trouvée à son PDSF de 500 $ chez certains détaillants. En conséquence, les ventes de Microsoft ont grimpé en flèche, la Xbox Series X / S rapportant encore plus d’argent au premier trimestre 2022 que la gamme Switch de Nintendo.

US NPD HW – Xbox Series a été la plate-forme matérielle la plus vendue en mars 2022 et au premier trimestre en dollars, tandis que Switch a dominé les deux périodes en termes de ventes unitaires. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) 25 avril 2022

En termes d’unités vendues, Nintendo a tout de même battu Microsoft, probablement grâce au prix plus bas des Switchs combiné à leur disponibilité plus répandue.

Pendant ce temps, les ventes globales de matériel de jeu aux États-Unis ont atteint 1,2 milliard de dollars, soit une baisse de 15 % par rapport au premier trimestre 2021. La hausse du coût de la vie pourrait expliquer pourquoi de nombreuses personnes réduisent leurs dépenses discrétionnaires. Elden Ring continue d’être le jeu le plus vendu en mars, suivi de Gran Turismo 7 et de Kirby and the Forgotten Land.

Sony prévoit de relancer PlayStation Plus en juin pour affronter le très réussi Game Pass de Microsoft. Espérons que la PlayStation 5 sera plus facilement disponible d’ici là.