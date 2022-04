Vous pouvez maintenant vous inscrire à Microsoft Build 2022

Malgré les améliorations en général avec la pandémie, Build 2022 sera en ligne. Le rendez-vous avec la conférence des développeurs Microsoft aura lieu du 24 au 26 mai. Le principal avantage est que chacun peut y accéder gratuitement et s’informer sur les principales nouveautés et outils que le géant de Redmond proposera aux développeurs.

L’inscription est maintenant ouverte pour #MSBuild!🎉 Rejoignez-nous du 24 au 26 mai 2022 pour une expérience engageante autour des dernières innovations et outils. 💻 Inscrivez-vous maintenant : https://t.co/ZeRMqAWmjI pic.twitter.com/JElbknoIZo —Développeur Microsoft (@msdev) 26 avril 2022

L’inscription est maintenant ouverte à tous et vous pouvez vous inscrire à partir de ce lien. Contrairement à Apple ou Google, Microsoft se concentre ces derniers temps davantage sur les développeurs au lieu de mettre l’accent sur les nouveautés pour PC. Même ainsi, il y a toujours une surprise ou un détail intéressant que nous allons sauver pour vous.

Microsoft affirme que Build 2022 aidera les développeurs à «innovez sans limites, développez de manière créative et créez la prochaine génération d’applications» pour plus d’un milliard d’appareils. La conférence mettra en vedette 13 conférenciers Microsoft, dont Satya Nadella, Kevin Scott, Amanda Silver, Scott Guthrie et Kathleen Mitford, entre autres. Les participants auront l’occasion d’apprendre lors de sessions en direct et de réserver du temps avec des experts Microsoft.

Ce qui distingue Build 2022 des précédentes conférences de développeurs organisées par Microsoft, ce sont les nouveaux projecteurs régionaux. La société souhaite proposer des analyses de discours, des actualités et des sujets sur les tendances pour des régions spécifiques, telles que la France, l’Allemagne, le Japon, l’Amérique latine et le Royaume-Uni.

Il est intéressant de voir comment Microsoft accorde progressivement une plus grande pertinence aux autres pays. Nous sommes heureux de voir comment ce ne sont pas seulement les États-Unis, mais que l’Amérique latine aura ses propres conférences.

Microsoft Build 2022 n’est pas la seule grande conférence de développeurs à venir. Apple fêtera sa WWDC 2022 du 6 au 10 juin. Comme pour Microsoft, la Worldwide Developers Conference de cette année sera un événement exclusivement en ligne.