Une nouvelle technique rajeunit les cellules de la peau de 30 ans

Développé par des chercheurs britanniques, il a été démontré qu’il faisait reculer l’horloge cellulaire et les rendait biologiquement plus jeunes.

Une équipe de recherche du Babaham Institute de Cambridge, au Royaume-Uni, a mis au point une nouvelle technique de rajeunissement cellulaire qui permet de faire reculer d’environ 30 ans l’horloge biologique des cellules de la peau, dépassant de loin les résultats obtenus avec les méthodes de reprogrammation précédentes. La méthode, ont expliqué les chercheurs, est capable de restaurer une partie de la fonctionnalité des cellules plus anciennes, ainsi que de reconvertir les mesures moléculaires de l’âge biologique. Bien que la technique en soit à un stade précoce d’expérimentation, elle pourrait révolutionner le domaine de la médecine régénérative et répliquée dans d’autres types de cellules.

Qu’est-ce que la médecine régénérative ?

Au fur et à mesure que nous vieillissons, la fonctionnalité de nos cellules diminue progressivement et leur génome accumule les signes du vieillissement. La biologie régénérative vise à réparer ou à remplacer les cellules, y compris les plus adultes, par une série de processus, dont le plus important est la capacité à créer des cellules souches « induites », c’est-à-dire un type cellulaire qui s’obtient en plusieurs étapes, chacune qui annule certains signes qui rendent les cellules spécialisées. En théorie, ces cellules ont le potentiel de devenir n’importe quel type de cellule, mais les scientifiques n’ont pas encore été en mesure de recréer de manière fiable les conditions pour les redifférencier en tous les types de cellules.

La nouvelle méthode, basée sur la technique lauréate du prix Nobel et décrite dans une étude publiée dans la revue eVie, a permis de surmonter le problème de l’annulation totale de l’identité cellulaire, interrompant la reprogrammation dans une partie du processus. Cela a permis aux chercheurs de trouver un équilibre précis qui rajeunit les cellules biologiquement reprogrammées et leur permet de retrouver une fonction cellulaire spécialisée.

En particulier, à partir de la technique développée par Shinya Yamanaka, le premier scientifique à transformer des cellules normales, qui ont une fonction spécifique, en cellules souches qui ont la capacité spéciale de se développer en n’importe quel type de cellule, les chercheurs ont réduit de 50 à 13 jours tout le processus de reprogrammation, en utilisant quatre molécules clés, appelées facteurs de Yamanaka. Ce faisant, les chercheurs ont supprimé les modifications cellulaires liées à l’âge, entraînant des cellules qui avaient temporairement perdu leur identité. Ces cellules ont ensuite eu le temps de se développer dans des conditions normales pour voir si la fonction cellulaire spécifique de la peau avait été retrouvée, et l’analyse de leur génome a montré que ces mêmes cellules avaient retrouvé les marqueurs caractéristiques des cellules cutanées (fibroblastes), comme aussi confirmée par la production de collagène.

L’âge n’est pas qu’un chiffre

Pour montrer que les cellules avaient été rajeunies, les chercheurs ont recherché des changements dans les caractéristiques du vieillissement au niveau moléculaire, déterminant l’étendue de la reprogrammation obtenue avec la nouvelle méthode. La première mesure de l’âge cellulaire a été réalisée grâce à l’horloge dite épigénétique, évaluant certains signaux chimiques présents dans tout le génome. La deuxième mesure a été réalisée par l’analyse du transcriptome, c’est-à-dire de toutes les lectures de gènes produites par la cellule. Les deux mesures ont révélé que les cellules reprogrammées correspondaient à des profils cellulaires 30 ans plus jeunes, ouvrant la voie à de futures recherches et à de nouvelles applications potentielles de la technique. « Celles-ci dépendront du fait que non seulement les cellules reprogrammées semblent plus jeunes, mais fonctionnent également comme des cellules plus jeunes. – ont souligné les savants -. Ce sont des signaux prometteurs, qui pourraient déboucher sur différentes pistes thérapeutiques, avec des effets sur les gènes liés aux maladies liées à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer et la cataracte.« .

« Nos découvertes représentent une avancée majeure dans notre compréhension de la reprogrammation cellulaire – a ajouté le Dr Diljeet Gill du laboratoire Wolf Reik de l’Institut Babaham -. Nous avons montré que les cellules peuvent être rajeunies sans perdre leur fonction et que le rajeunissement peut restaurer certaines fonctions dans les cellules plus âgées.« .