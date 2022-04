Samantha Cristoforetti, nouveau report : le lancement reporté au mercredi 27 avril

Déjà reporté à mardi en raison du mauvais temps, le lancement de la mission spatiale Crew-4 avec à son bord l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti sera reporté d’un autre jour en raison de conditions météorologiques défavorables.

Le lancement de la mission spatiale Crew-4 de la NASA vers la Station spatiale internationale depuis Lance Complex 39A au Kennedy Space Center en Floride a de nouveau été reporté en raison de conditions météorologiques défavorables. C’est ce qu’a annoncé la NASA, qui a annoncé la nouvelle date de lancement, reportée au mercredi 27 avril à 3h52 heure locale (9h52 heure italienne) après le premier report au 26 avril et a expliqué que « les équipes ont décidé de renoncer au potentiel opportunité de lancement pour le 26 avril jusqu’au week-end, lorsque le positionnement de la station spatiale et de la mécanique orbitale sera plus favorable ».

Crew-4 a une autre opportunité de lancement disponible le jeudi 28 avril, qui sera prise en considération si la météo n’est toujours pas favorable. « D’autres modifications de la date de lancement de Crew-4 pourraient être nécessaires au cas où des conditions météorologiques défavorables empêcheraient un atterrissage rapide de la mission Axiom 1 (Ax-1) actuellement amarrée à la station spatiale – a ajouté la NASA -. Ax-1, la première mission d’astronaute entièrement privée à destination de la station, doit désormais se désengager du complexe orbital à 18h35 le samedi 23 avril et s’écraser à 13h46 le dimanche 24 avril au large de la Floride ». .

Outre Cristoforetti, spécialiste de mission pour l’Agence spatiale européenne (ESA), les astronautes de la NASA Kjell Lindgren, commandant de mission, Robert Hines, pilote, et Jessica Watkins, spécialiste de mission, embarqueront à bord de la capsule Dragon à destination de la Station spatiale internationale. Cependant, jusqu’au départ de la capsule de mission Ax-1 occupant actuellement la trappe d’amarrage de l’ISS, l’équipage devra patienter : le largage de l’ISS est prévu à 0h35 le 24 avril (heure italienne) et l’atterrissage à 19h46 le même jour.