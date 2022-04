Quels sont les puissants obusiers M777 de 155 mm livrés du Canada à l’Ukraine

Le Canada a livré quatre obusiers M777, de puissantes pièces d’artillerie d’une portée de plusieurs dizaines de kilomètres, à l’Ukraine. Voici comment ils fonctionnent.

Un obusier M777 utilisé lors d’un exercice d’entraînement en Allemagne

L’aide militaire à l’Ukraine pour se défendre contre l’attaque russe ne cesse d’augmenter en nombre et surtout en puissance ; c’est le président Volodymyr Zelensky lui-même qui a déclaré que « les armes nécessaires » commencent à arriver dans les pays amis. Ils comprennent également quatre obusiers M777 livrés du Canada, des pièces d’artillerie puissantes et polyvalentes de 155 mm qui peuvent être facilement déplacées sur le champ de bataille. Ils sont capables d’atteindre avec précision des cibles à des dizaines de kilomètres. La livraison de telles armes à l’armée ukrainienne est très débattue en Europe et est considérée comme un risque potentiel par les analystes militaires, car ce sont (aussi) des outils offensifs qui pourraient déclencher une réaction du Kremlin. Voici ce que sont les obusiers M777 et comment ils fonctionnent.

Des soldats canadiens tirent un obusier M777 en Afghanistan. Crédit : wikipédia

Que sont les obusiers M777

Les obusiers (ou obizzi) sont de puissantes pièces d’artillerie légère, une sorte de juste milieu entre le canon classique qui tire droit et le mortier qui lance des projectiles sur une large parabole. Leur histoire remonte au XVe siècle, lorsqu’ils furent utilisés pour la première fois en Bohême, lors de la guerre contre les Hussites. Certains font remonter les origines des obusiers au siècle suivant ; en fait ils auraient été inventés par le marquis padouan Pio Enea I Obizzi, dont ils tireraient leur nom. Au fil des siècles, les obusiers ont été perfectionnés, renforcés et fiabilisés, devenant les principales armes à feu d’artillerie à la disposition des armées. Le M777 est l’un des représentants les plus modernes, entré en service dans les rangs des Marines américains en 2005. Ils sont fabriqués par la division Global Combat Systems de la firme britannique BAE Systems, premier entrepreneur européen spécialisé dans la défense. Ils ont été largement utilisés dans la guerre en Afghanistan depuis 2006, avec 360 000 balles tirées, comme l’indique un communiqué de l’entreprise de fabrication.

Des soldats américains tirent sur un obusier M777 pendant la guerre en Afghanistan

Comment fonctionnent les obusiers M777

Les obusiers M777 sont les héritiers du M198, dont la production a commencé à la fin des années 70 du siècle dernier. Ils sont plus légers, plus polyvalents et facilement transportables par voie terrestre, aérienne et maritime, mais ils conservent la même puissance de feu et la même portée. Le calibre des obus est de 155 millimètres, une norme pour l’artillerie de l’OTAN. Le poids de l’arme est de 4 200 kilogrammes contre les 7 154 des anciens M198, tandis que la longueur est de 10,7 mètres (le canon seul fait 5,08 mètres de long). Les M777 sont composés d’alliages de titane et d’aluminium, ce qui augmente leur fiabilité. Ils peuvent tirer quatre coups par minute (pour un maximum de 2 minutes) lors d’un tir « intense » et deux par minute en tir « soutenu ». L’autonomie est de 24,7 kilomètres sans assistance et de plus de 30 kilomètres avec assistance. Cela donne une bonne idée de la raison pour laquelle ce sont des armes particulièrement populaires pour l’Ukraine, qui peut se défendre contre les attaques russes à des distances considérables.

Sur la route, les obusiers M777 résistent à une vitesse maximale de 88 kilomètres par heure et peuvent être remorqués par de nombreux véhicules, tels que n’importe quel camion de plus de 2,5 tonnes et des véhicules militaires comme les M800 et M900. Ils sont également facilement transportables par des véhicules aériens tels que les hélicoptères C-130 Hercules et CH47D Chinook. Sur le M777, il y a un système de contrôle de tir numérique qui vous permet de pointer et de localiser rapidement des cibles ; il faut moins de 3 minutes pour se positionner et il faut cinq opérateurs pour charger le coup et tirer. L’obusier peut également être armé de munitions guidées par GPS (comme le M982 Excalibur) ce qui augmente considérablement la précision. Il existe différentes versions du M777, avec diverses mises à jour pour améliorer la portée et la précision du système de visée. Le Canada avait un total de 39 obusiers de ce type; quatre ont été donnés à l’Ukraine.