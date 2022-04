Dragon Quest: l’aventure de Dai, comment regarder gratuitement le retour de Fly dans un anime spectaculaire

Beaucoup se souviendront comment dans les années 1990, à un moment donné, la diffusion de Dragon Ball s’est terminée sur certaines chaînes en Espagne et une série intitulée Dragon Quest avec Fly comme protagoniste a commencé, sans préavis. La ressemblance du personnage principal avec Gohan a fait douter les enfants à la maison, qui n’ont pas compris ce changement (les nouveaux chapitres de l’œuvre de Toriyama n’arriveront que plus tard). Mais malgré cela, cette série nous a aussi ébloui… bien qu’elle soit restée inachevée. Depuis un an et demi, l’aventure de Dragon Quest : Dai est diffusée, elle est épique et comporte déjà des moments mémorables. On vous explique tout.

La série a été créée en octobre 2020 comme l’une des nouveautés de Toei Animation avec un mélange de 2D et de CGI qui convainc par sa belle facture. Il s’agissait d’une nouvelle adaptation du manga qui s’inspirait à son tour de la série de jeux vidéo Square Enix. Cette fois, en adaptant à nouveau ce que nous avons vu à l’époque dans l’anime et qui était incomplet, en surmontant ladite intrigue et en passant aux plus de 70 épisodes qu’il compte actuellement. L’action, les personnages et le rythme sont les clés du succès d’un anime plus à la mode que jamais.

Comment regarder Dragon Quest : l’aventure de Dai ?

La série est entre les mains de la plateforme Crunchy Roll, d’où elle peut être suivie dans son intégralité et avec des sous-titres espagnols. Nous pouvons le faire depuis le navigateur de notre ordinateur ou en téléchargeant l’application sur nos appareils mobiles, tablettes ou consoles. Mieux encore, la série est disponible entièrement gratuitement, sans rien payer, simplement en vous inscrivant à l’application. Bien sûr, il existe des publicités pour cette modalité.

Vous avez également la possibilité de vous abonner à Crunchyroll premium, qui vous permet de regarder les chapitres sans publicité et dans certains de ses niveaux supérieurs, vous permet de partager des comptes avec quatre écrans en même temps et de télécharger les chapitres pour les regarder hors ligne.

Actuellement la série compte 73 épisodes diffusés après une courte pause due au piratage subi par Toei Animation il y a quelques semaines. Les 72 chapitres sont déjà ouverts et le dernier est accessible avec le compte Premium, qui donne accès aux épisodes une heure après leur diffusion au Japon. Il est publié quelques jours plus tard pour le reste des utilisateurs.