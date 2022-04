Un sac à dos révolutionnaire pour les astronautes de la NASA pour aller sur la lune – voici ce qu’il peut faire

La NASA conçoit un sac à dos futuriste appelé « KnaCK » pour les astronautes qui retourneront sur la lune grâce au programme Artemis. Voici ce qu’il peut faire.

Crédit : NASA / Michael Zanetti

Les astronautes qui retourneront sur la Lune pourront compter sur des technologies bien plus avancées que celles des pionniers des missions Apollo, commencées il y a plus d’un demi-siècle. Parmi les gadgets disponibles, il y aura également un sac à dos futuriste appelé KnaCK, un acronyme pour Kinematic Navigation and Cartography Knapsack, ou Knapsack pour la navigation et la cartographie cinématographique. En termes simples, il s’agit d’un outil capable de générer des cartes 3D très détaillées du sol lunaire en temps réel, permettant aux astronautes d’enregistrer également la position de points d’intérêt (comme un rocher particulier). En plus de cartographier la surface, le sac à dos peut également être utilisé comme appareil de navigation ; grâce à elle, les astronautes peuvent comprendre la distance qu’ils ont parcourue et combien il leur en manque pour se rendre à un certain endroit.

Mais comment fonctionne exactement KnaCK ? Le sac à dos de la NASA est basé sur la technologie LIDAR, un acronyme pour Laser Imaging Detection and Ranging, un système de télédétection qui utilise des impulsions laser pour cartographier l’environnement environnant. Le LIDAR intégré est d’un nouveau type appelé LIDAR à onde continue modulée en fréquence (FMCW), capable de générer des millions de points de mesure par seconde, créant une reconstruction 3D très fidèle de ce qui se trouve autour de l’astronaute en route. Lorsque la lumière laser émise par le sac à dos est réfléchie par la surface lunaire, elle change de fréquence, une donnée collectée par le détecteur LIDAR et traduite en cartes topographiques au centimètre près, capables de fournir la distance exacte des objets et des surfaces. Il fonctionne parfaitement même dans l’obscurité, ce qui le rend particulièrement précieux dans les mondes hostiles qui n’ont pas les points de référence normaux que nous avons sur Terre.

La technologie LIDAR du sac à dos. Crédit : NASA

Le sac à dos KnaCK, conçu par une équipe de recherche coordonnée par des scientifiques du Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, Alabama, a déjà été testé avec succès sur notre planète. À la fin de l’année dernière, le chercheur principal du projet, le scientifique planétaire Michael Zanetti, a cartographié avec succès le sol volcanique de Potrillo, au Nouveau-Mexique, confirmant la qualité de la technologie. « Fondamentalement, le capteur est un outil de détection pour la navigation et la cartographie scientifique, capable de créer des cartes 3D à ultra haute résolution avec une précision centimétrique et de fournir un contexte scientifique riche », a déclaré Zanetti dans un communiqué de presse. « Cela aidera également à assurer la sécurité des astronautes et des véhicules mobiles dans un environnement sans couverture GPS comme la Lune, en identifiant les distances réelles par rapport à des points de repère éloignés et en montrant aux explorateurs en temps réel où ils sont arrivés et combien il leur reste pour atteindre leur destination. . », a ajouté l’expert.

Actuellement le sac à dos développé en collaboration avec les sociétés Torch Technologies Inc. et Aeva Inc. est encore un prototype et nécessite beaucoup de travail pour être finalisé, mais il pourrait être prêt pour les premières missions du programme Artemis, qui vise à ramener l’être humain sur la Lune (et notamment la première femme et la première personne noire) en 2025. En ces jours d’importants tests sont menés sur l’énorme fusée de lancement SLS qui jouera un rôle fondamental dans la (re)conquête du satellite terrestre et, à l’avenir, également de Mars. L’objectif de la NASA est de miniaturiser l’instrument LIDAR et de le rendre aussi petit qu’une boîte de conserve, en l’intégrant dans le sac à dos standard des astronautes.