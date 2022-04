Quake ajoute des fonctionnalités d’accessibilité 26 ans après sa sortie d’origine

Pourquoi c’est important : depuis que Bethesda a réédité l’année dernière le jeu de tir à la première personne phare d’id Software en 1996, le jeu n’a cessé de recevoir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux niveaux. Le dernier patch devrait faciliter la lecture de Quake pour les utilisateurs malentendants et malvoyants tout en ajoutant plus de contenu.

Le nouveau patch pour le Quake original ajoute principalement des paramètres facultatifs pour rendre le texte plus lisible et certaines fonctionnalités voix-texte. Désormais, les utilisateurs peuvent ajuster la police, le contraste, la durée d’affichage du texte à l’écran et le nombre de lignes qui apparaissent. Le jeu peut également lire directement le texte du chat à haute voix avec une voix synthétique et transcrire le chat vocal. Un nouveau curseur de flash d’écran devrait rendre Quake plus sûr pour les joueurs sensibles aux lumières clignotantes.

Il convient de mentionner que l’installation de cette mise à jour de Quake active toutes les fonctionnalités d’accessibilité par défaut. Une notification en informera les joueurs au démarrage du jeu.

En plus des fonctionnalités d’accessibilité, la mise à jour inclut de nombreuses modifications du mode multijoueur et du mode horde MachineGames ajouté en décembre. Après quelques commentaires des joueurs, le mode Horde a obtenu trois nouvelles cartes et des paramètres de difficulté rééquilibrés. Les niveaux de la campagne d’origine prennent désormais en charge les bots multijoueurs deathmatch, et leur comportement a reçu des ajustements significatifs.

Bethesda a également publié le code source de QuakeC. Les moddeurs ont passé des décennies à construire sur Quake, mais cette nouvelle version leur donne accès à tout ce que le remaster a ajouté, garantissant ainsi plus de contenu Quake généré par les utilisateurs pour les années à venir.