Que savons-nous des expériences avec des moustiques OGM libérés pour lutter contre la maladie

Les données préliminaires de la première expérience en plein air, visant à réduire le problème des moustiques porteurs de maladies dangereuses, telles que le chikungunya, la dengue, le Zika et la fièvre jaune, sont positives. La société de biotechnologie Oxitec, qui a développé des insectes et libéré près de cinq millions de moustiques, a déclaré la nouvelle Aedes aegypti conçu dans les Florida Keys, une chaîne d’îles tropicales s’étendant près de la pointe sud de l’État américain de Floride, où les scientifiques ont presque terminé la surveillance des sites de libération.

Oxitec, qui est basée à Abingdon, au Royaume-Uni, a rapporté les premiers résultats de l’essai lors d’un webinaire le 6 avril, bien qu’elle n’ait pas encore publié les données complètes. L’expérience, lancée l’an dernier, a servi à tester une méthode pour supprimer ces insectes dangereux en conditions réelles, après l’avoir déjà essayée sur le terrain au Brésil, au Panama, aux îles Caïmans et en Malaisie.

Comme indiqué, les moustiques sauvages A. aegypti ils peuvent être porteurs de virus tels que le chikungunya, la dengue, le Zika et la fièvre jaune, de sorte que les scientifiques cherchent depuis longtemps des moyens de réduire ces populations. Oxitec, en particulier, a développé des mâles de A. aegypti porteur d’un gène mortel pour la progéniture femelle, dans le but ultime de tuer la population sauvage de moustiques potentiellement porteurs de virus. En d’autres termes, une fois relâchés dans l’environnement, les mâles modifiés devraient s’accoupler avec des femelles sauvages, transmettant le gène mortel à la progéniture femelle qui devrait mourir avant de pouvoir se reproduire. En mourant plus de femmes, la population de A. aegypti il devrait donc diminuer.

L’expérience aux USA

Pour s’assurer que les moustiques suivent ce schéma, les chercheurs ont placé des boîtes d’œufs de moustiques Oxitec sur certaines propriétés privées des Florida Keys et les ont entourées de pièges, couvrant un rayon de plus de 400 mètres. Certains pièges, ont expliqué les chercheurs, servaient de sites de ponte tandis que d’autres attrapaient des moustiques adultes.

Les mâles artificiels, qui ne piquent pas, se sont accouplés avec la population sauvage, et les femelles sauvages ont pondu leurs œufs dans des pièges Oxitec, ainsi que sur d’autres sites, tels que des pots de fleurs, des couvercles de poubelles et des canettes de soda. Dans l’ensemble, les chercheurs ont collecté plus de 22 000 œufs dans les pièges et les ont amenés à leur laboratoire pour qu’ils éclosent pour observation.

Oxitec a rapporté que toutes les femmes qui ont hérité du gène mortel sont mortes avant d’atteindre l’âge adulte. « Les chercheurs ont pu déterminer si le gène était hérité car les moustiques qui le portent émettent une fluorescence sous une certaine lumière. – explique un article sur Nature -. De plus, l’équipe a découvert que le gène mortel persistait dans la population sauvage pendant deux à trois mois, soit environ trois générations de descendants de moustiques, puis disparaissait.« .

Aucun moustique porteur du gène létal n’a été identifié en dehors du rayon de 400 mètres du point de lâcher, même après plusieurs générations. Oxitec a surveillé les sites de lâcher pendant dix semaines après la découverte du dernier moustique porteur du gène létal. « J’aime la façon dont ils savent en menant l’expérience A déclaré Thomas Scott, un entomologiste de l’Université de Californie impliqué dans la recherche. Ils effectuent le test de manière systématique et réfléchie, même s’ils ont encore beaucoup de travail à faire« .

Cette étude pilote n’avait en effet pas pour but de déterminer l’efficacité avec laquelle la méthode peut tuer la population sauvage, des tests supplémentaires seront donc nécessaires pour vérifier si grâce à cette technique il est possible de contrôler les populations sauvages potentiellement porteuses du virus. Oxitec prévoit de collecter ces données via une extension de l’étude dans les Florida Keys, mais pour ce faire, il doit d’abord être ré-approuvé par les régulateurs de l’État. La société prévoit également de relâcher des moustiques artificiels sur un deuxième site d’étude, à Visalia, en Californie, où elle construit actuellement une installation de recherche et développement.